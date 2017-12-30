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    Неизвестный открыл стрельбу на Красной площади Москвы, есть раненые

    (обновлено: )49802
    Как отмечается, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся.
    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Неизвестный открыл стрельбу на Никольской улице в 300 метрах от Красной площади, два человека пострадали, полицию разыскивает злоумышленника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", — сказал дежурный офицер.

    На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.

    Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

    Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости уточнил, что по адресу находится бар. "Не исключено что конфликт начался под воздействием алкоголя. Эта информация проверятся", — сказал собеседник агентства.

    Напомним, в центре Киева произошла стрельба. Грабители избили и забрали у мужчины сумку.

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