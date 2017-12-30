Появились первые подробности стрельбы в Москве

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Двое раненых при стрельбе у бара в центре Москвы, парень и девушка, находятся в тяжелом состоянии, один из них ранен в голову, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

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Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой на Никольской улице недалеко от Красной площади. Подозреваемого в стрельбе разыскивает полицейские.

"Госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии, одного из них ранили в голову", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших — парня и девушку — доставили в НИИ имени Склифосовского.