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    Происшествия

    Во Львове мужчина открыл стрельбу. Двое ранены

    (обновлено: )5310
    Инцидент произошел 27 декабря. Ранения получили два местных жителя. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", полиция выясняет обстоятельства происшествия.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета во Львове, двое мужчин получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В Франковский отдел полиции 27 декабря около 22.00 поступило сообщение о том, что вблизи гаражей на улице Открытой неизвестный стреляет из предмета, похожего на пистолет", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    По данным полиции, ранения получили два местных жителя. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", полиция выясняет обстоятельства происшествия.

    Ранее в Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских. Установлена личность стрелявшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. При попытке задержания мужчина погиб.

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