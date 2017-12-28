Во Львове мужчина открыл стрельбу. Двое ранены

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета во Львове, двое мужчин получили ранения, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

"В Франковский отдел полиции 27 декабря около 22.00 поступило сообщение о том, что вблизи гаражей на улице Открытой неизвестный стреляет из предмета, похожего на пистолет", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, ранения получили два местных жителя. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее в Харьковской области мужчина по неустановленным причинам открыл огонь в сторону полицейских. Установлена личность стрелявшего, им оказался житель города Лозовая, мужчина 1973 года рождения, ранее судимый. При попытке задержания мужчина погиб.