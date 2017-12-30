Стали известны детали спецоперации силовиков в Харькове

"По первоначальным данным вообще невозможно определить его намерения, поскольку человек вел себя неадекватно. Мы постоянно находились с ним в переговорах. Профессиональные переговорщики Службы безопасности и Нацполиции, профессиональный психолог, пригласили его отца, пригласили его друга детства. Постоянно находились в контакте. Сложно было определить намерения, потому что требования были непонятны", — сказал Бех.

Он напомнил, что правоохранители привлекли к проведению переговоров со злоумышленником его отца, однако "провести переговоры достаточно продуктивно не удалось".

"Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", – сообщил Бех.

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По его словам, задержанный "получил небольшие повреждения" в ходе спецоперации по освобождению заложников.

"Находился в не совсем нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, отберем его биологические образцы, чтобы четко видели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно — заложники нам сообщили — что он на месте якобы употреблял спиртные напитки", – сообщил Бех.

Бех добавил, что во время освобождения заложников "силовой вариант не применяли, хотя все силовые подразделения были к этому готовы".

Начальник облуправления СБУ Андрей Носач отметил, что были задействованы все правоохранительные органы — МВД, прокуратура, спецподразделение "Альфа" и КОРД.