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    Киев

    Стрельба в центре Киева: грабители избили и забрали у мужчины сумку

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    Предварительно установлено, что мужчина сидел в автомобиле, когда к нему подошел незнакомец и, угрожая оружием, потребовал деньги. Завязалась драка, на помощь напавшему подоспели еще двое.
    На месте разбойного нападения на мужчину в Киеве, 29 декабря 2017
    facebook.com/UA.KyivPolice

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу напали на мужчину в Печерском районе Киева и забрали у него сумку, полиция разыскивает злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

    В центре Киева из магазина вынесли 40 самых дорогих шуб
    kiev.informator.ua
    Кража на миллионы: из магазина на Крещатике вынесли десятки элитных шуб

    Происшествие произошло в Печерском районе. 

    "В 16:20 в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении. Предварительно установлено, что мужчина сидел в автомобиле, когда к нему подошел незнакомец и, угрожая оружием, потребовал деньги. В результате между ними завязалась драка. В этот момент подбежали еще двое злоумышленников, которые сделали несколько выстрелов. Забрав сумку потерпевшего, нападавшие скрылись на автомобиле", — сказано в сообщении.

    Мужчина получил ранения, медики оказывают помощь.

    Изъят нож и пистолет, который потеряли злоумышленники. Проводятся меры для розыска и задержания нападавших.

    Полиция Киева/Facebook, 29 декабря 2017

    Ранее на столичном Крещатике неизвестные вынесли 40 элитных шуб.

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