Стрельба в центре Киева: грабители избили и забрали у мужчины сумку

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Неизвестные в пятницу напали на мужчину в Печерском районе Киева и забрали у него сумку, полиция разыскивает злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

Происшествие произошло в Печерском районе.

"В 16:20 в дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении. Предварительно установлено, что мужчина сидел в автомобиле, когда к нему подошел незнакомец и, угрожая оружием, потребовал деньги. В результате между ними завязалась драка. В этот момент подбежали еще двое злоумышленников, которые сделали несколько выстрелов. Забрав сумку потерпевшего, нападавшие скрылись на автомобиле", — сказано в сообщении.

Мужчина получил ранения, медики оказывают помощь.

Изъят нож и пистолет, который потеряли злоумышленники. Проводятся меры для розыска и задержания нападавших.

Полиция Киева/Facebook, 29 декабря 2017

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