наверх
28.12.201709:55
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Задержан открывший стрельбу в Москве экс-директор фабрики

    (обновлено: )305
    Открывший стрельбу экс-директор фабрики "Меньшевик" был задержан полицейскими, в настоящее время он направлен в органы Следственного комитета для проведения следственных действий.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова в Москве, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ЧП в Москве: экс-директор фабрики устроил стрельбу и скрывается от спецназа

    "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики "Меньшевик". Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", — сказал Титов.

    По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча в "Борисполе" украинцев, освобожденных из плена в Донбассе
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Флаг Украины. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018