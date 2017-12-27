Открывший в Москве стрельбу экс-директор фабрики сбежал

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Зона поисков экс-директора фабрики "Меньшевик", устроившего стрельбу на предприятии, расширена до всего города, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

Злоумышленника, в ходе конфликта застрелившего одного человека, несколько часов безуспешно искали на территории предприятия, но потом выяснилось, что он смог сбежать еще до того, как силовики выставили оцепление.

"Зона поисков расширена до территории всего города", — сказал Титов.

Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полиции разослали ориентировку на подозреваемого. Возможно, он уехал на автомобиле Audi A6.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.