ЧП в Москве: экс-директор фабрики устроил стрельбу и скрывается от спецназа

РИА Новости Украина

Полиция и Росгвардия продолжают "зачистку" фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где экс-директор предприятия устроил стрельбу. Сам мужчина пока не обнаружен, ситуация находится под личным контролем прокурора Москвы.

Ранее с экс-директором фабрики удалось связаться радиостанции Business FM, в беседе с которой мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали. В результате стрельбы погиб один человек, информация о ранении еще двоих пока не подтверждается, питшут РИА Новости.

Как выяснилось, "Меньшевик" — проблемное предприятие: в январе арбитражный суд Москвы будет рассматривать заявление о банкротстве фабрики.

В среду утром, около 9:00 (время местное — Ред.) вооруженный мужчина устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик".

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — сообщил столичный главк СК РФ.

В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате инцидента по меньшей мере два человека были ранены. Официально в полиции эту информацию пока не подтвердили.

"Информацию о погибшем могу подтвердить. По раненым не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", — сообщил официальный представитель столичной полиции Юрий Титов.

В то же время к проходной фабрики подъехала скорая помощь. Территория самой фабрики оцеплена, медики прошли за оцепление. На парковке перед входом помимо скорой помощи большое количество полицейских машин, журналисты и зеваки.

По данным Business FM, экс-директора фабрики зовут Илья Аверьянов.

"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь… Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием", — рассказал он радиостанции.

По его словам, у него при себе было оружие, и он "одного застрелил, к сожалению". "Вот такая вот история… Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил", — заявил мужчина.

Спустя некоторое время полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики и ведут поиски стрелявшего. Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

По последней информации, полученной РИА новости из источника в правоохранительных органах столицы, устроивший стрельбу директор фабрики остается на территории, спецназ пока его не обнаружил.

Арбитражный суд Москвы 18 января будет рассматривать заявление о банкротстве фабрики, это следует из материалов, содержащихся в базе суда.

"Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом", — отмечается в решении суда. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.

Суд обязал представителей фабрики направить на заседание представителя и предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.

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Интернет-сайты по запросу "Илья Аверьянов Меньшевик" выдают несколько десятков страниц с отзывами, которые изобилуют негативными сообщениями людей, работавших там или пытавшихся устроиться на работу. В одном из отзывов автор пишет о том, что у "Меньшевика" много разных названий, и предостерегает о возможных проблемах при найме на работу.

Еще один отзыв гласит, что на "Меньшевике" перебои с зарплатой, а помещение под общежитие находится в плохом состоянии.