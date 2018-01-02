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    Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 20

    (обновлено: )83
    Шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан, протестующие пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина.
    Протесты в Тегеране
    Associated Press

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Девять человек погибли в ночь на вторник в ходе столкновений протестующих с силами безопасности в Иране, общее число погибших за время протестов увеличилось до 20, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иранское государственное телевидение.

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    Агентство отмечает, что шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан, протестующие пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

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