Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 20

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Девять человек погибли в ночь на вторник в ходе столкновений протестующих с силами безопасности в Иране, общее число погибших за время протестов увеличилось до 20, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Агентство отмечает, что шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан, протестующие пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.