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    В мире

    Совет безопасности ООН начал заседание по Ирану

    Тема:

    Мир напрягся. Массовые протесты в Иране (121)

    (обновлено: )11801
    Открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы". Они состоялись по российской инициативе.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН провел закрытые предварительные консультации, после которых начал заседание по ситуации в Иране.

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    Открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее по российской инициативе прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы".

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    Накануне встречи постпред США Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, в столице около 450 человек были задержаны. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари 3 января заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. МВД сообщило, что в протестах приняли участие около 42 тысяч человек.

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