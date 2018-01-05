Совет безопасности ООН начал заседание по Ирану

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН провел закрытые предварительные консультации, после которых начал заседание по ситуации в Иране.

Открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее по российской инициативе прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы".

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Накануне встречи постпред США Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, в столице около 450 человек были задержаны. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари 3 января заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. МВД сообщило, что в протестах приняли участие около 42 тысяч человек.