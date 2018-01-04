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    В мире

    "Хотим перемен, а не революций". США сделали заявление по Ирану

    (обновлено: )13903
    Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США рассчитывают на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации с протестами в Иране в ближайшие пару дней.
    Протесты в Тегеране
    AP Photo/Ebrahim Noroozi

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. США не добиваются революции в Иране, но надеются на перемены в этой стране, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    "(Революция) – это не то, чего мы добиваемся, мы хотим перемен, мы хотим, чтобы (власти) Ирана начали прислушиваться к своему народу, этого пока не происходит, и я не буду забегать вперед", — сказала представитель госдепа в эфире телеканала Fox News , отвечая на вопрос, хочет ли Вашингтон смены власти в Иране.

    Кроме того, Науэрт добавила, что США рассчитывают на проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации с протестами в Иране в ближайшие пару дней.

    "Надеюсь, в ближайшие пару дней пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором США выступят с призывом к другим странам поддержать народ Ирана", — сказала представитель госдепа.

    По ее словам, Вашингтон "не имеет проблем с жителями Ирана, но не согласен с правительством Ирана, которое плохо обходится со своими гражданами".

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны в связи с протестами в столице.

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