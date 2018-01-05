События в мире 5 января: Пакистан минус США, временный конец "Игры престолов"

РИА Новости Украина

Конец американской финпомощи Пакистану

Практически все мировые издания сегодня освещают решение США о приостановке финансовой помощи Пакистану по вопросам безопасности. "Решение, которое может затронуть помощь размером порядка 1,3 миллиарда долларов ежегодно, было принято спустя три дня после того, как президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Пакистан не дал США "ничего, кроме лжи и обмана", — пишет New York Times.

Журналисты газеты полагают, что данный шаг подчеркивает "стремительное ухудшение отношений с Пакистаном с приходом Трампа к власти". При этом, полагают в газете, оно стало результатом и предыдущих разногласий в отношениях между двумя странами из-за связей Исламабада с экстремистскими группировками.

"Финансирование приостановлено сейчас, но это не означает, что оно будет прекращено навсегда. У Пакистана есть возможность получить обратно свои деньги … но им придется предпринять решительные действия", — приводит Politico слова представителя госдепа Хизер Науэрт. Между тем, Wall Street Journal обратило свое внимание на реакцию со стороны Пакистана, чье правительство подчеркнуло, что страна сможет выжить без помощи со стороны США.

"Мы не боролись за деньги. Мы сделали достаточно и больше ничего не можем сделать", — приводит газета слова гендиректора Службы по связям с общественностью пакистанских ВС генерал-майора Асифа Гафура.

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Новые санкции против Ирана

В центре внимания ряда мировых СМИ сегодня оказалась новость о том, что США внесли в санкционный список по Ирану еще пять иранских компаний. По данным Washington Post, так называемые вторичные санкции введены против таких организаций, как исследовательский центр Shahid Eslami, компаний Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

По мнению издания, самым важным последствием новых санкций станет тот факт, что "любой международный банк, который работает с попавшими под санкций фирмами, может быть серьезно наказан, так как большинство международных транзакций хотя бы частично осуществляются в американских долларах".

"Данные санкции направлены против ведущих компаний, связанных с ракетной программой Ирана, которую правительство ставит выше благополучия иранского народа", — приводит Politico слова главы минфина США Стивена Мнучина. Hill, в свою очередь, напоминает, что новые санкции были введены на фоне протестов в Иране.

Год без "Игры престолов"

Многие издания сегодня пишут о дате выхода нового восьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов". "Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов", — говорится в заявлении телеканала HBO.

Издание Vanity Fair, комментируя новость, не удержалось от иронии, отметив, что "зима официально откладывается на год". По его мнению, новый сезон преподнесет много поводов для волнения, ведь его режиссерами выступят Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. Журналисты Vanity Fair полагают, что "было бы глупо ожидать кардинальных изменений в шоу, которое так близко к своему завершению … особенно учитывая ошеломительный успех "Игры престолов".

Журнал Verge предполагает, что эпизоды последнего сезона будут довольно продолжительными, ведь в предыдущем сезоне длина одного из них варьировалась от 59 до 80 минут. Издание также обратило внимание, что ни один из режиссеров седьмого сезона не будет работать над новыми сериями. USA Today отмечает, что многие фанаты шоу ожидали задержки нового сезона, "учитывая, сколько времени требуется на съемки и последующий монтаж".

"Судя по всему, увеличение периода ожидания себя оправдает, ведь у режиссеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса будет больше времени на создание того, что может стать самым ожидаемым финалом сериала в истории телевидения. Седьмой сезон с феерическими сценами сражений и смертоносным ледяным драконом уже вознес ожидания от сериала до небес", — подводит общий итог Huffington Post.

"Нет" свободным ценам от Метрополитен-музея

Заголовки многих зарубежных СМИ сегодня сообщают о том, что один из крупнейших художественных музеев мира — Метрополитен-музей в Нью-Йорке — откажется от политики "плати, сколько можешь" при продаже билетов и введет фиксированную цену в 25 долларов за осмотр своей коллекции, в которой насчитывается более 2 миллионов объектов. "Изменения отражают попытки музея установить надежный и стабильный уровень дохода после периода финансовых потрясений и неразберихи в руководстве", — объясняет нововведения New York Times. "Что мы пытаемся сделать – это найти правильный баланс в вопросе получения доходов для поддержания компании …. Все, кто получает выгоду от данной организации, должны вносить вклад в ее благополучие, ведь мы по своей сути являемся общественным ресурсом", — приводит издание слова президента музея Дэниэла Вайсса. Согласно Washington Post, c 1 марта 2018 года рекомендованная цена станет обязательной — 25 долларов для взрослых, 17 долларов для пенсионеров, 12 — для студентов.

По данным издания, несмотря на рост числа посетителей на 40 процентов за последнее десятилетие, доходы музея снизились, так как число тех, кто платит полную стоимость за входные билеты, сократилось на 73 процента. При этом газета отмечает, что ей "сложно поверить в то, что не было других вариантов разрешения финансового кризиса". Так, согласно ее подсчетам, фиксированная цена на посещение музея увеличит бюджет музея лишь на 2-3%, в то время как "музей фундаментально изменит свой культурный статус, позиции в системе американских музеев и свои отношения с американской и международной общественностью".