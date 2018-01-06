В России заявили, что США пытаются атаковать Иран по всем фронтам

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. США пытаются атаковать Иран по всем фронтам, начиная со слов о поддержке оппозиции, до отмены ядерной сделки, при этом Вашингтон больше всего в этом регионе беспокоит союз России, Ирана и Турции, заявил РИА Новости в субботу первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране. По ее словам, Иран "взяли на карандаш".

"Не вижу необходимости разъяснять, что означает американское "взять на карандаш", Ирак и Ливия у всех на памяти. Но кто дал право представителю США в ООН вещать от имени всего мира и тем более угрожать суверенной стране?" — выразил недоумение Клинцевич.

По его словам, в американской политической традиции не принято заглядывать далеко вперед. "Сегодня США движимы желанием "осадить" Иран, который в последнее время, несомненно, стал серьезным игроком на Ближнем Востоке. В конечном же счете главной мишенью для США служит союзнический треугольник в этом регионе в лице России, Ирана и Турции", — уверен сенатор.

По его мнению, в США никто не думает, что Иран — это не Ирак и Ливия. "Дестабилизация в этой стране с огромнейшим военным потенциалом окончательно взорвет Ближний Восток. Чтобы вывести Иран из правового поля, США даже готовы шантажировать весь мир односторонней отменой ядерной сделки. Все это можно назвать атакой на Иран по всем фронтам", — сказал сенатор.

"Что касается так называемой цветной революции, которую пытаются спровоцировать сегодня в Иране извне, то смею утверждать: она носит откровенно геополитический характер", — отметил Клинцевич.

"Но дело, в конце концов, даже не в этом. Ни одна цветная революция не принесла народу ни счастья, ни благоденствия. Только боль и кровь. Иран только приходит в себя после исламской революции конца 70-х годов прошлого века, устраняя допущенные тогда серьезные перекосы, и новый внутренний конфликт может иметь для этой страны катастрофические последствия. Не нужно мешать Ирану, и он спокойно решит свои проблемы", — заключил Клинцевич.

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В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил о заговоре США, Израиля и Саудовской Аравии для разжигания беспорядков в стране. В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что "смута" в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.