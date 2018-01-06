Пять ключевых особенностей протестов в Иране

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РИА Новости Украина

Обозреватель Sputnik в Тегеране Эмад Абшенас (Emad Abshenass) обращает внимание на ряд особенностей протестов в Иране:

"Первое это "бытовые лозунги", с которых начались выступления, в дальнейшем обрели политическую окраску. Это говорит о том, что режиссирование выступлениями перешло в руки оппозиционных политических сил. Противостояние на улицах ведётся исключительно между ними.

Второе. Недовольство выступавших экономическим положением в стране — объективное отражение происходящих в стране процессов, отрицать это глупо. В то же время, непростое экономическое положение в стране — последствие тяжелейшего санкционного периода, который в рамках односторонних ограничений США в отношении Ирана продолжается. Взять хотя бы визовый вопрос, который с подачи Дональда Трампа для граждан Ирана, собирающихся въехать в Соединённые Штаты, стал практически не решаемым.

Третий пункт: эксперты в разных странах сравнивают происходящее в Иране с выступлениями в Сирии, превратившими в итоге страну в оплот терроризма. Но в нынешних событиях в Иране нет ни одного свидетельства присутствия иностранных террористических сил. Границы страны надежно закрыты от проникновения в неё джихадистов и прочих боевиков.

Четвертое. Если действия протестующих продиктованы стремлением свергнуть Исламскую республику, то что они предлагают взамен? Ответ на этот вопрос не ясен, поскольку и лозунги о свержении властей не звучат.

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Пункт пять. Верховный лидер страны Аятолла Хаменеи напоминает Башара Асада бескорыстным служением интересам своей страны. За последние десятилетия он приучил мировую общественность воспринимать Иран как одну из самых стабильных стран не только мира, но и региона. Поэтому недальновидно рассчитывать, что народные выступления заставят его задрожать под их натиском и поддаться провокациям. То, что происходит — не иначе как провокации оппонентов ИРИ".