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    Трамп о мигрантах из Африки: зачем нам все эти люди из "стран-гадюшников"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (331)

    (обновлено: )15910
    группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Дональд Трамп признался, что предпочел бы видеть в США мигрантов из Норвегии.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников", заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами, сообщает газета Washington Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: Украину заставят принять беженцев вместо Польши

    Сообщается, что группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

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    "Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-гадюшников", — приводит издание реакцию Трампа на предложение законодателей. Американский лидер выразил мнение, что США должны принимать мигрантов из таких стран, как Норвегия, с премьер-министром которой Эрной Сольберг Трам встречался в среду.

    Усиление миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации. В частности, накануне Верховный суд США разрешил администрации Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран.

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    В конце сентября 2017 года Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попали в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения были ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан, ранее список покинул Ирак. Трамп объясняет новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.

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