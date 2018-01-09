Известную порноактрису нашли мертвой в Лас-Вегасе

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе обнаружили мертвой американскую порноактрису Оливию Нову, пишет Mirror. Девушке на момент смерти было двадцать лет. Что стало причиной внезапной кончины не известно.

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Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что "шокированы внезапной смертью" Новы.

Издание сообщает, что девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года.

@olivianovaxxx Американская порноактриса Оливия Нова

Ранее сообщалось, что в городе Камарильо (Калифорния, США) найдена мертвой актриса Огаст Эймс, которая снималась в порнофильмах. На момент смерти Огаст было 23 года.