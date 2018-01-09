наверх
09.01.201820:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Известную порноактрису нашли мертвой в Лас-Вегасе

    (обновлено: )70902
    Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что "шокированы внезапной смертью" Оливии Новы. Девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года.
    Американская порноактриса Оливия Нова
    @olivianovaxxx

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Лас-Вегасе обнаружили мертвой американскую порноактрису Оливию Нову, пишет Mirror. Девушке на момент смерти было двадцать лет. Что стало причиной внезапной кончины не известно.

    Смотрите также: Украинская чемпионка порадовала поклонников очень откровенными снимками

    Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что "шокированы внезапной смертью" Новы.

    Издание сообщает, что девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года.  

    @olivianovaxxx
    Американская порноактриса Оливия Нова

    Ранее сообщалось, что в городе Камарильо (Калифорния, США) найдена мертвой актриса Огаст Эймс, которая снималась в порнофильмах.  На момент смерти Огаст было 23 года. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Доллары и евро
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших