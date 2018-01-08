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    Любители "клубнички". В парламенте Британии 24 тыс раз рвались на порносайты

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    Компьютерный парк обеих палат парламента насчитывает около 8,5 тысяч устройств, которыми, помимо депутатов, пользуются их помощники и технические сотрудники. Кроме того, данные учитывают личные устройства, подключенные к "гостевому" wifi.
    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. 

    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
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    В компьютерной сети британского парламента с июня по октябрь прошлого года были зарегистрировано более 24 тысяч попыток получить доступ к порнографическим сайтам. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на официальные данные законодательного органа.

    Компьютерный парк обеих палат парламента насчитывает около 8,5 тысяч устройств, которыми, помимо депутатов, пользуются их помощники и технические сотрудники. Кроме того, данные учитывают личные устройства, подключенные к "гостевому" wifi.

    Представитель законодателей заявил, что все порнографические сайты в парламенте заблокированы и попытки получить к ним доступ (в среднем 160 раз в день) являются случайными.

    Запрос на информацию о сетевой активности парламентариев был подан на фоне скандала с отставкой главы аппарата британского правительства Дэмиана Грина. Фактический заместитель премьер-министра Великобритании ушел со своего поста 21 декабря в связи с порнографическими материалам, обнаруженными на его офисном компьютере.

    Ранее сообщалось, что глава аппарата британского правительства, фактический заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку после того, как внутриправительственное расследование установило, что он ввел в заблуждение относительно порнографических материалов на его офисном компьютере.

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