Главное в мире 13 января: порноскандал Трампа, "последний шанс" Ирана

РИА Новости Украина

США "в последний раз" сняли санкции с Ирана

В центре внимания зарубежной прессы решение президента США Дональда Трампа "в последний раз" продлить режим снятия санкций с Ирана в рамках ядерной сделки.

Как пишет британская газета Guardian, Трамп намерен радикально изменить ядерное соглашение и предупредил европейские страны и конгресс, что не будет подписывать прежнюю версию соглашения. Согласно Wall Street Journal, в частности, Трамп хочет усилить международный контроль над Ираном и разрешить применение "карательных мер", если страна продолжит разрабатывать ядерную программу. Евросоюз сообщил, что обдумает заявления Трампа, но продолжит исполнять обязательства соглашения. Иран в то же время заявил, что сделка не подлежит переговорам.

Как отмечают СМИ, у сторонников ядерной сделки осталось четыре месяца для того, чтобы найти решение — режим снятия санкций истекает 12 мая. Европейские дипломаты считают идею о новых переговорах по сделке обреченной на провал, пишет New York Times. "Лучшее, на что может рассчитывать Трамп, это решимость со стороны Европы в том, чтобы начать работу над новым и отдельным соглашением", — цитирует издание одного из дипломатов. При этом такой шаг должен быть одобрен не только активными "защитниками" сделки — Китаем и Россией, но и Ираном, подчеркивает издание.

Связь Трампа с порноактрисой

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что юрист Дональда Трампа якобы заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд около 130 тысяч долларов за ее молчание об отношениях с президентом. Согласно изданию, связь Трампа с Клиффорд началась в 2006 году, после его женитьбы на Мелании Трамп. Актриса решила рассказать СМИ о своих встречах с Трампом десять лет спустя во время предвыборной кампании будущего президента. Юристы Трампа подписали соглашение о неразглашении за месяц до начала выборов в США.

Как уточняет газета New York Times, в соглашении стороны использовали псевдонимы "Дэвид Деннисон" и "Пэгги Петерсон". При этом Клиффорд почти решилась рассказать СМИ подробности ее отношений из-за задержки с оплатой. Историю, которая попала на первые страницы зарубежных газет, представители Белого Дома назвали "ложью".

"Президент Трамп еще раз категорически отрицает любой инцидент такого рода", — цитирует издание юриста Трампа.

Получение денег и связь с Трампом отрицала и сама актриса – по ее словам, она видела Трампа лишь "пару раз" во время публичных мероприятий.

Оскорбленные словами

Реакция на высказывания Дональда Трампа о том, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников" второй день на передовицах зарубежных изданий. Слова американского лидера впервые обнародовала газета Washington Post, после чего десятки политиков из разных стран и организаций выразили свое осуждение. Ботсвана, Гаити и Сенгал вызвали послов США для объяснений, ноту протеста в американское правительство направил Сальвадор, пишет New York Times.

"Нельзя назвать его слова по-другому, чем расизмом", — цитирует британская газета Guardian заявление ООН, в Ватикане слова Трампа назвали "чрезвычайно грубыми и оскорбительными".

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Сам Трамп заявил, что не говорил ничего неуважительного о странах, в то время как некоторые свидетели заявили, что Трамп использовал менее агрессивную лексику, а двое других сенаторов сообщили, что вообще не помнят подобных выражений.

92-летний лидер Ку-Клукс-Клана умер в тюрьме

Бывший лидер Ку-Клукс-Клана Эдгар Рей Киллен скончался в тюрьме в возрасте 92 лет, пишет издание New York Times. Киллен был основателем праворадикальной организации в Филадельфии, а в 1964 году осужден на 60 лет тюремного заключения за участие в убийстве трех правозащитников, помогавших во время выборов чернокожим избирателям.

Террор, развязанный Киленном в городе, лег в основу получившего "Оскара" фильма "Миссисипи в огне" (1988) режиссера Алана Паркера. Как отмечает издание, Киллен никогда не отрицал расистские взгляды, однако не признавал свою вину в убийствах, считая себя "политическим заключенным".