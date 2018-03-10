Ведущие мировые СМИ сосредоточили свое внимание на скандалах вокруг президента США Дональда Трампа, а также обсудили решение Штатов «в последний раз» продлить режим снятия санкций с Ирана в рамках ядерной сделки
Во время запланированного заранее марша произошла серия столкновений с применением холодного оружия между членами Ку-Клукс-Клана и их противниками, которые выступали против проведения расистского шествия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".