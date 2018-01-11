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    Опра Уинфри опередила Трампа по популярности из-за слухов о ее выдвижении

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    Согласно опросу компании Rasmussen Reports, в случае дуэли Трамп-Уинфри 48% потенциальных избирателей проголосовали бы на выборах за Уинфри, а 38% - за действующего президента.
    Опра Уинфри на вручении Золотого глобуса
    Twitter.com/goldenglobes

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Телеведущая Опра Уинфри опережает по популярности президента США Дональда Трампа на фоне слухов о ее выдвижении в президенты, свидетельствуют результаты опроса компании Rasmussen Reports.

    Золотой глобус 2017
    Frederic J. BROWN / AFP
    Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

    Уинфри ранее выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. Трамп выразил уверенность, что выиграет у Уинфри, но усомнился, что она будет участвовать в выборах.

    Согласно опросу, в случае дуэли Трамп-Уинфри 48% потенциальных избирателей проголосовали бы на выборах за Уинфри, а 38% — за Трампа. Еще 14% не определились с выбором. Телеведущую поддерживают в гипотетическом противостоянии 76% демократов, 22% республиканцев и 44% независимых избирателей, а Трампа — 66% республиканцев, 12% демократов и 38% независимых.

    Насчет того, будет ли Трамп переизбран на второй срок, опрошенные вновь разделились по партийному признаку. Так, две трети республиканцев уверены, что Трамп будет переизбран. При этом 42% демократов считает, что Трамп проиграет выборы 2020 года, а 45% демократов надеются, что Трампу вынесут импичмент еще до следующих выборов.

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    Опрос 1 тысячи граждан США, заявивших, что будут голосовать в 2020 году, проводился 8-9 января. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3 процентных пункта.

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