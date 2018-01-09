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    Фотоленты

    Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

    (обновлено: )60
    Золотой глобус 2017. Актеры Майкл Зеген, Марин Хинкль, Рэйчел Броснахэн, Тони Шалуб
    Золотой глобус 2017. Актер Эван МакГрегор
    Золотой глобус 2017. Актеры Лесли Бибб и Сэм Рокуэлл
    Золотой глобус 2017. Актеры Тимоти Чаламет, Лори Меткалф, Грета Гервиг, Сирша Ронан
    Золотой глобус 2017
    Золотой глобус 2017. Актеры Дэвид Франко и Джеймс Франко
    Золотой глобус 2017. Актер Гэри Олдмен
    Золотой Глобус 2017. Актриса Николь Кидман
    Золотой Глобус 2017. Актрисы Николь Кидман , Лора Дерн и актер Жан-Марк Валле
    Золотой глобус 2017. Сценаристка Эми Шерман-Паладино и телепродюссер Дэниэл Палладино
    Золотой Глобус 2017. Актриса Джесика Чистейн и актер Крис Хемсворт
    Золотой глобус 2017. Актриса Диана Крюгер и актер Фатих Акин
    Золотой глобус 2017. Актер Азиз Ансари
    Золотой глобус 2017. Актриса Эмилия Кларк и актер Кит Харингтон
    Золотой глобус 2017. Телеведущая Опра Уинфри
    Золотой глобус 2017. Актеры Майкл Зеген, Марин Хинкль, Рэйчел Броснахэн, Тони Шалуб
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актер Эван МакГрегор
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актеры Лесли Бибб и Сэм Рокуэлл
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актеры Тимоти Чаламет, Лори Меткалф, Грета Гервиг, Сирша Ронан
    Золотой глобус 2017
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актеры Дэвид Франко и Джеймс Франко
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актер Гэри Олдмен
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой Глобус 2017. Актриса Николь Кидман
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой Глобус 2017. Актрисы Николь Кидман , Лора Дерн и актер Жан-Марк Валле
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Сценаристка Эми Шерман-Паладино и телепродюссер Дэниэл Палладино
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой Глобус 2017. Актриса Джесика Чистейн и актер Крис Хемсворт
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актриса Диана Крюгер и актер Фатих Акин
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актер Азиз Ансари
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Актриса Эмилия Кларк и актер Кит Харингтон
    Frederic J. BROWN / AFP
    Золотой глобус 2017. Телеведущая Опра Уинфри
    Frederic J. BROWN / AFP

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    В США прошла церемония вручения кинонаграды "Золотой Глобус".

    Драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевала главную награду премии ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) "Золотой глобус", а 75-я церемония вручения ежегодной премии стала протестом против неравенства полов и сексуальных домогательств в Голливуде и за его пределами.

    Главным лозунгом прошедшей церемонии стало название официально стартовавшего в начале февраля движения Time Up ("Время вышло"), объединившего более 300 представительниц индустрии кино и телевидения. Одной из первых инициатив движения стал призыв к гостям "Золотого глобуса" прийти на красную ковровую дорожку в черном в знак солидарности с пострадавшими от насилия и неравноправия женщин. Поддержавшие инициативу мужчины-гости премии поместили на лацканы пиджаков значки с названием движения.

    Смотрите также: Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата

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