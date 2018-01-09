Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

В США прошла церемония вручения кинонаграды "Золотой Глобус".

Драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" завоевала главную награду премии ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) "Золотой глобус", а 75-я церемония вручения ежегодной премии стала протестом против неравенства полов и сексуальных домогательств в Голливуде и за его пределами.

Главным лозунгом прошедшей церемонии стало название официально стартовавшего в начале февраля движения Time Up ("Время вышло"), объединившего более 300 представительниц индустрии кино и телевидения. Одной из первых инициатив движения стал призыв к гостям "Золотого глобуса" прийти на красную ковровую дорожку в черном в знак солидарности с пострадавшими от насилия и неравноправия женщин. Поддержавшие инициативу мужчины-гости премии поместили на лацканы пиджаков значки с названием движения.

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