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    Из-за Трампа. Как протестовали в Киеве около посольства США

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (43)

    (обновлено: )33350
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Акция протеста под Американским посольством против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Митинг прошел в пятницу у здания посольства США в Киеве из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает УНН.

    "Под посольством США в Киеве в пятницу устроили митинг из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля", — говорится в сообщении.

    Организаторы мероприятия под стенами посольства, палестинская диаспора в Украине, заявили, что акция устроена "против срыва мирного процесса" на Ближнем Востоке, вызванного решением Трампа.

    Смотрите также: Домашний архив Трампа: опубликованы раритетные фото президента США

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