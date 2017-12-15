Из-за Трампа. Как протестовали в Киеве около посольства США

Митинг прошел в пятницу у здания посольства США в Киеве из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает УНН.

"Под посольством США в Киеве в пятницу устроили митинг из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля", — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия под стенами посольства, палестинская диаспора в Украине, заявили, что акция устроена "против срыва мирного процесса" на Ближнем Востоке, вызванного решением Трампа.

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