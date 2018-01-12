В ООН отреагировали на скандальное заявление Трампа о мигрантах

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В ООН призвали уважать права всех мигрантов и беженцев. Так в организации отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о бедных странах.

"У меня нет возможности знать наверняка, что было сказано, чего не было. Мы видели, что сам президент отрицал", — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу на вопрос, считает ли генеральный секретарь высказывание Трампа расистским.

"Принципиальная позиция генерального секретаря", по словам Дюжаррика, "в том, что достоинство, права и равенство всех людей, которые покидают свои дома, чтобы найти лучшую жизнь, должны уважаться везде".

Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп на встрече с сенаторами заявил, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Трамп заявил, что не говорил ничего неуважительного о жителях Гаити и добавил, что у него прекрасные отношения с этой страной. При этом CNN сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что президент доволен резонансом вокруг своей ремарки.