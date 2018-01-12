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    В ООН отреагировали на скандальное заявление Трампа о мигрантах

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    Как подчеркнули в ООН, "достоинство, права и равенство всех людей, которые покидают свои дома, чтобы найти лучшую жизнь, должны уважаться везде".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В ООН призвали уважать права всех мигрантов и беженцев. Так в организации отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о бедных странах. 

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "У меня нет возможности знать наверняка, что было сказано, чего не было. Мы видели, что сам президент отрицал", — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу на вопрос, считает ли генеральный секретарь высказывание Трампа расистским.

    "Принципиальная позиция генерального секретаря", по словам Дюжаррика, "в том, что достоинство, права и равенство всех людей, которые покидают свои дома, чтобы найти лучшую жизнь, должны уважаться везде".

    Ранее газета Washington Post сообщила, что Трамп на встрече с сенаторами заявил, что США не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Трамп заявил, что не говорил ничего неуважительного о жителях Гаити и добавил, что у него прекрасные отношения с этой страной. При этом CNN сообщает со ссылкой на источники в Белом доме, что президент доволен резонансом вокруг своей ремарки.

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