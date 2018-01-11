Поездка Трампа в Давос. Стали известны первые детали

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина. Семь американских министров войдут в состав делегации США, которая во главе с президентом Дональдом Трампом посетит международный экономический форум в швейцарском Давосе, сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Согласно решению главы государства, в составе президентской делегации в Давос поедут министр финансов Стивен Мнучин (он формально возглавит ее), госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также помощник президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт, помощник и старший советник президента Джаред Кушнер, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб.

Форум в Давосе пройдет 23-26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.

Ранее президент Петр Порошенко в минувшем году совершил 26 заграничных визитов в 18 государств. В их числе — поездка в Давос.