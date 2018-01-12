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    Трамп допустил, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном

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    Глава Белого дома отказался комментировать, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером, но при этом допустил, что у него "хорошие отношения с Ким Чен Ыном".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предполагает, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

    "Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. У меня есть отношения с людьми. Мне кажется, вы удивлены", — заявил президент в интервью изданию Wall Street Journal.

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    При этом глава Белого дома отказался комментировать, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером. "Я не хочу это комментировать. Я не говорю, что общался или не общался с ним. Я просто не хочу комментировать", — сказал он.

    Трамп также поддержал участие КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане, не исключив, что Пхеньян пытается внести раскол в отношения между Вашингтонам и Сеулом.

    "Если бы я был на их месте, я бы так сделал", — отметил американский лидер.

    Отметим, ранее Трамп неоднократно весьма нелицеприятно высказывался в адрес северокорейского лидера, называя его то "человеком-ракетой", то "больным щенком". 

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    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "выиграл свою партию" и заинтересован в том, чтобы сгладить ситуацию на Корейском полуострове. 

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