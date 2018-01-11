Журнал Time изобразил Трампа с горящей прической

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Еженедельный журнал Time на обложке готовящегося к выходу номера, посвященного первой годовщине инаугурации президента США Дональда Трампа, в стилизованном виде изобразил главу Белого дома с прической в виде языков пламени.

"Год первый", — гласит подпись к рисунку.

Как сообщил автор изображения Эдель Родригез, руководство журнала поставило перед ним задачу создать рисунок, который одновременно имел бы отсылку и к нашумевшей книге Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", и к итогам первого года президентства Трампа.

"Я получил сообщение от (креативного директора Time) Д.В.Пайна о том, что они хотят сделать обложку, которая одновременно делала бы отсылку к книге Майкла Вулфа "Огонь и ярость", а также к годовщине инаугурации, к итогам прошедшего года", — сказал Родригез в интервью Time.

По словам художника, пламя на обложке делает отсылку как к книге Вульфа, так и к известному заявлению Трампа о том, что США обрушатся "огнем и яростью" на КНДР.

"Мы жили в реальности, где США были достаточно стабильной страной, а сейчас ты просыпаешься каждый день и пытаешься понять, где новый огонь, куда мы должны идти, что нам нужно пытаться локализовать. Отчасти ты всегда пытаешься сдержать этого президента, который как разрушительный пожар все время перемещается от одного места к другому", — заключил Родригез.