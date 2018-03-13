Скандалы в мире: отравление Скрипаля, порноактриса и деньги Трампа

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РИА Новости Украина

Мэй и Тиллерсон обвиняют Россию в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник связала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери с действиями России. По словам Мэй, как пишет газета Guardian, полиция опознала отравляющее вещество как "нервно-паралитическое вещество типа, разработанного Россией", относящееся к классу "Новичок".

По версии британского премьера, Россия осуществила либо "непосредственное нападение на Британию или потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом, которое разработала".

"Жесткое заявление означает, что крупный дипломатический скандал может надвигаться между Москвой и Лондоном с очень возможными депортациями с обеих сторон", — пишет издание Guardian. По данным New York Times, Мэй заявила, что британское правительство вызвало российского посла для предоставления объяснений. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.

Как отмечает издание Daily Mail, госсекретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что отравление Скрипаля и его дочери "явно идет из России". Он добавил, что лица, ответственные за произошедшее, "встретятся с соответствующими последствиями". Как отмечает издание Evening Standard, "слова госсекретаря последовали спустя несколько часов после того, как Белый дом публично осудил отравление в Британии, но отказался связывать его с Россией".

Не нашли сговора с РФ

В понедельник комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. Эта новость попала на первые полосы многих зарубежных изданий.

"Комитет обнаружил "неверные оценки" и "неуместные встречи" между членами кампании Трампа и россиянами, но никаких признаков, что это достигало масштабов сговора", - приводит Wall Street Journal слова конгрессмена Майка Конуэя.

"Проект отчета… закрывает весьма спорное расследование, в котором конгрессмены-демократы в комитете несколько раз обвиняли республиканское большинство в недостатке доскональности и преклонении перед давлением Белого дома", - пишет газета. Ведущий демократ в комитете палаты представителей конгресса по разведке Адам Шифф обрушился на решение республиканцев с критикой и назвал объявление об окончании расследования "трагической вехой для конгресса".

"Выводы, к которым пришли республиканцы в своем проекте отчета представляют собой разрыв с разведывательным сообществом США, которое в январе 2017 года определило, что частью стратегии Кремля была помощь Трампу для победы на выборах", — пишет Washington Post. Сам Трамп буквально "прокричал" о решении комитета в своем Twitter, написав пост об отсутствии сговора с РФ заглавными буквами.

Трамп сказал нет слиянию Broadcom и Qualcomm

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение заблокировать приобретение американской корпорации Qualcomm сингапурским производителем полупроводников Broadcom в связи с вероятной угрозой национальной безопасности страны, об этом пишут зарубежные газеты (Financial Times, Washington Post, Wall Street Journal и другие).

"Трамп в понедельник распорядился…, чтобы Broadcom отказалась от своего враждебного предложения Qualcomm на 117 миллиардов долларов, заблокировав то, что могло бы стать одной из самых крупных сделок в истории", - заметила Washington Post.

"Враждебное поглощение зарегистрированного в Сингапуре Broadcom уже подняло оппозицию из Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Однако в то время как CFIUS предупредил о возможных опасениях в отношении национальной безопасности, комитет призвал к полноценному расследованию только неделю назад", — пишет Financial Times.

"Резкое вмешательство Белого дома, видимо, привело к лишению Broadcom надежд на уклонение от более глубокого анализа национальной безопасности", — добавляет газета. Издание Los Angeles Times анализирует влияние решения Трампа на Китай. "Благодаря поразительным размерам рынка и беспрецедентной производственной базе, Китай долгое время оказывал влияние на компании США, занимающиеся технологиями. Но необычное решение администрации Трампа в понедельник — заблокировать враждебное иностранное поглощение Qualcomm — может ограничить возможность компаний и дальше действовать в угоду Пекина", — пишет издание.

Порноактриса готова вернуть Трампу его деньги

Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением вернуть 130 тысяч долларов, полученные в обмен на соглашение о неразглашении ее отношений с ним. Как пишет газета Independent, адвокат Дэниелс отправил письмо представителям президента, заявив, что Дэниелс вернет все деньги, которые ей дали, в обмен на возможность "говорить открыто и свободно о бывших отношениях с президентом и попытках заставить ее замолчать.

"В то время как Клиффорд предложила вернуть Трампу деньги, непонятно, были ли использованы его личные деньги", — поднимает вопрос Wall Street Journal. По данным издания, адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что Трамп выплатил эти деньги из своего кармана, президент не получал ничего от своей Trump Organization или предвыборной кампании.

Мирный процесс после российских выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) надеется на возобновление мирного процесса в Украине после президентских выборов в России. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине, пишет "Фокус" (Focus).

Меркель ясно дала понять, что только когда возникнет "качественно важный" прогресс по украинскому вопросу, можно будет начать говорить о смягчении санкций ЕС против России. Между тем Европейский союз продлил санкции еще на шесть месяцев. Оценив нынешнюю ситуацию, он не счел возможным сменить курс. Европа требует полной реализации Минских соглашений, которые включают в себя прекращение огня на востоке Украины и разоружение повстанцев. В дестабилизации Украины обвиняют Россию Путина, а Москва отвергает эти обвинения.

Санкции ЕС касаются 150 доверенных лиц президента Путина и сепаратистов Восточной Украины. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их европейские активы заморожены. Санкции распространяются на 38 компаний и организаций, которые, как утверждается, способствовали эскалации украинского конфликта. Также они действуют против Крыма: приостановлена торговля с полуостровом, запрещены инвестиции и даже заход иностранных судов в крымские порты.

Псы войны от Украины до Сирии

Пьер Сотрей в материале для французского издания L'OBS пишет о тысячах российских наемников, действующих на территории Украины и Сирии. В ночь с 7 на 8 февраля силы режима Башара Асада попытались взять под контроль газовый объект, который удерживали Сирийские демократические силы и их американские консультанты. В ответ американская авиация обрушила на нападавших огненный дождь, ликвидировав около сотни из них, если верить Пентагону. По словам одного американского офицера, вместе с бойцами сирийской армии под обстрелом погибли бойцы российской группы наемников, известной под названием «Вагнер».

"Но кто же эти люди таинственной компании "Вагнер"? За считанные дни до выборов Кремль, разумеется, даже не думает поднимать этот вопрос. Дома их не ждут ни медали, ни торжественные похороны: официально быть наемником в России нелегально", — говорится в материале.

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По словам бывшего полковника разведки Игоря Стрелкова, который командовал пророссийскими сепаратистами в Украине летом 2014 года, «Вагнер» представляет себя частной военной компанией, но на самом деле является штурмовой группой, которая сражается вместо сирийских солдат. Почти все освобожденные сирийской армией города, будь то Пальмира, Эс-Саура или Дейр-эз-Зор, на самом деле были взяты российскими и иранскими наемниками, продолжает он. Многие члены «Вагнера» были завербованы среди ветеранов войны в Донбассе.

Порядка 3 000 российских наемников сражались под началом "Вагнера" с 2015 года в Сирии, куда их привлекли высокие зарплаты (в среднем, 240 000 рублей). Это намного больше того, на что может рассчитывать простой российский солдат.