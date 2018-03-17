ТОП темы в мире: смерть партнера Березовского, Трамп и угрозы порноактрисе

РИА Новости Украина

Расследование смерти Глушкова

Смерть компаньона российского олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова в Великобритании является главной темой ведущих британских изданий. "Расследование смерти Глушкова связанно с напряженностью после атаки на Скрипаля между Москвой и Лондоном — очень высокой с момента окончания холодной войны", — пишет Financial Times. Внимание СМИ приковано к делу Глушкова, несмотря на то, что полиция королевства заявила об отсутствии связи с другим громким преступлением — отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как отмечает британская газета Daily Mail, на данный момент происшествие квалифицировано как убийство, предварительное расследование полиции показало, что Глушков погиб от удушья. Газета Independent со ссылкой на источники сообщила, что бизнесмен мог погибнуть от удушения собачьим поводком, не уточняя, являлась ли насильственной смерть бизнесмена. "Это случилось так тихо, вот что странно, потому что думаешь, что услышишь что-нибудь, разве нет?", — цитирует газета Evening Standard соседа погибшего.

Обозреватель британской газеты Guardian пишет, что остановить подобного рода инциденты не помогут дипломатические меры и призывает британские власти остановить "поток грязных денег". "Британия всегда была открытой и гостеприимной, есть очень много людей, кто хочет приехать и жить здесь по хорошим причинам, кто внесет замечательный вклад в наше общество, — говорится в статье издания, — Но мы должны знать, что те, кто покупает наши дома, делают это на законных основаниях и чистыми деньгами".

Угрозы актрисе

Западная пресса (Wall Street Journal, Guardian, Washington Post, Politico, Time, New York Times и др.) активно обсуждает заявления адвоката порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) о поступивших женщине угрозах физической расправы. Юрист знаменитости Майкл Авенатти отказался от разглашения дополнительных подробностей и сообщил, что расскажет 25 марта на телешоу 60 Minutes телеканала CBS.

Ранее в прессе сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса опровергла сообщения, однако затем подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. Если Трамп или его близкое окружение действительно угрожали Сторми Дэниелс, это может "разрушить президентство" Трампа, — цитирует газета Hill тележурналиста Донни Дойтча.

Газета Washington Examiner сообщает, что к Майклу Авенатти обратилось еще шесть женщин, которые рассказали о своей связи с американским лидером. Спустя несколько часов после заявлений Авенатти, адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на актрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Как сообщает в субботу газета Washington Post, юрист Трампа потребовал, чтобы дело рассматривалось на приватных заседаниях. При этом сумма компенсаций причиненного ущерба, по мнению адвоката, составляет 20 миллионов долларов. Авеанатти назвал иск от адвоката "запугиванием". "Факт, что действующий президент требует через суд до $20 млн фальшивого ущерба у частного гражданина, который всего лишь пытается сказать обществу что именно произошло, удивителен ", - цитирует юриста порнозвезды газета Usa Today.

Крушение моста в США Видео New York Post Уличная камера сняла момент обрушения моста в США

Трагедия в Майами, где при обрушении моста погибло шесть человек и еще десять получили ранения, обсуждается во многих западных СМИ. Недостроенный пешеходный мост, стоимостью более 14 миллионов долларов, должен был соединить кампус и Международный университет Флориды, в проектировке участвовал сам университет. В четверг конструкция рухнула на проезжую часть, под обломками оказались проезжавшие в этот момент автомобили. На месте обрушения работают спасатели с собаками, родственники пропавших людей боятся, что их близкие могут находиться под завалами.

Как пишет Washington Post, местная полиция призывает сохранять спокойствие и не спекулировать на тему новых жертв до того, как завалы будут расчищены. Как сообщает газета New York Times, одна из версий причин обрушения — тестирование недостроенной конструкции, о чем сообщил президент университета Марк Б. Розенберг. Власти отказались отвечать, почему дорога под мостом не была закрыта во время тестирования, а заместитель мэра Майями заявил, что не знал о каком-либо готовящемся испытании моста. Другая версия трагедии, пишет Guardian, это ошибка со стороны подрядчика. Как отмечается, к строительству привлекли компанию, не прошедшую необходимую в соответствии с требованиями департамента транспорта штата Флориды квалификацию и подрядчиков уже имевших ранее проблемы с обеспечением безопасности.

Неудачи с собаками Видео BostonDynamics Роботы-собаки совершили побег из лаборатории

Американская компания United Airlines третий раз за неделю становится участником связанных с животными скандалов, пишет американская газета Hill. Первый скандал с участием United Airlines произошёл в начале недели — на борту рейса погибла собака из-за требований членов экипажа поместить сумку с животным на полку для ручной клади. Авиакомпания принесла извинения и выразила готовность оказать поддержку владелице собаки, подчеркнув, что животным запрещено находиться на багажной полке.

Спустя несколько дней сотрудники авиакомпании по ошибке отправили собаку в Токио, которая должна была следовать внутренним рейсом в американский штат Канзас. Животное выжило и чтобы уладить происшествие, компания отправила собаку владельцам в США в бизнес-классе. Владельцы собаки, тем не менее, намерены обратиться в суд. Как сообщается в издании в субботу, из-за нового инцидента следующий из Ньюарка в Сент-Луис самолет авиакомпании был вынужден совершить незапланированную посадку после того, как на борту была обнаружена попавшая по ошибке собака. United Airlines заявила, что животное позднее было благополучно доставлено владельцам в штат Огайо, а все пассажиры рейса получат компенсацию.