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    Соцсети: "Нафтогаз" сидит на газовой игле

    (обновлено: )600113
    В прошлом году прибыль украинского "Нафтогаза" приблизилась к прибыли российского "Газпрома", подсчитали украинские СМИ, вызвав публикацией этой статистики немалую шумиху и в отечественном сегменте соцсетей.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Не для всех в Украине торговля — дело непростое, а порой и убыточное. К примеру "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 48% — до 39,3 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на финотчет, аудит которого провела компания Deloitte.

    Украинские СМИ, не поленились подсчитать и пришли к ошеломляющим выводам: прибыль "Нафтогаза" по итогам 2017 г. почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании "Газпром", который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей – по текущему курсу 1,63 млрд долларов. Не остались равнодушными к столь прибыльной газовой теме и украинцы в соцсетях:

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