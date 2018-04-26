Соцсети: "Нафтогаз" сидит на газовой игле

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не для всех в Украине торговля — дело непростое, а порой и убыточное. К примеру "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 48% — до 39,3 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на финотчет, аудит которого провела компания Deloitte.

Украинские СМИ, не поленились подсчитать и пришли к ошеломляющим выводам: прибыль "Нафтогаза" по итогам 2017 г. почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании "Газпром", который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей – по текущему курсу 1,63 млрд долларов. Не остались равнодушными к столь прибыльной газовой теме и украинцы в соцсетях: