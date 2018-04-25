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    Экономика

    СМИ сообщили о закупке Киевом газа у России, "Нафтогаз" отрицает

    (обновлено: )14430
    СМИ сообщили со ссылкой на источник, что 25 апреля "Нафтогаз" возобновил закупки газа у "Газпрома", и что газ заходит через станцию "Суджа", объем поставок составляет 21 миллион кубов.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" опровергает информацию СМИ о возобновлении закупок газа у российского "Газпрома", говорится в сообщении компании.

    В среду информагентство "Украинские новости" сообщило со ссылкой на источник, что 25 апреля "Нафтогаз" возобновил закупки газа у "Газпрома", и что газ заходит через станцию "Суджа", объем поставок составляет 21 миллион кубов.

    "Нафтогаз" не получает газ от "Газпрома". "Нафтогаз" не будет платить за какие-либо заказанные объемы газа, которые поставляются на неподконтрольные территории. Некий источник распространил ложную информацию на рынке. Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты", — говорится в сообщении компании в Twitter.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

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