За все нужно платить: соцсети об очередном повышении цен на газ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Только украинцы привыкли к новым ценам в платежках за газ, как нагрянула новая напасть: Госдеп США призвал Украину повысить цены на газ для населения и создать антикоррупционный суд. Государственный департамент США напомнил Украине о выполнении условий Международного валютного фонда для получения нового транша. Об этом заявила спикер Госдепа Хизер Нойерт.

Именно повышение цен на газ для населения является одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом. Однако не так давно премьер Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов. В соцсетях возможный пересмотр тарифов вызвал весьма бурное обсуждение: