Газ снова подорожает. Госдеп выдвинул Украине новые требования

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Требования США по газу

К требованиям по поводу изменения цены на газ в Украине присоединился Вашингтон. На полях встречи Большой семерки на уровне глав внешнеполитических ведомств в Торонто (Канада) Штаты призвали Украину удвоить усилия по внедрению реформ. В частности, как сообщил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, Киеву необходимо создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ.

"Он (Салливан — ред.) призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", — сообщила представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

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Одновременно с этим и.о. госсекретаря заверил Климкина в нерушимой поддержке со стороны США украинского суверенитета и территориальной целостности страны.

Транш МВФ и споры по газу

Цена на газ является одним из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках $17,5-миллиардной программы кредитования. Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения.

Так, Украина согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков в 2016 году, однако властям не удалось выполнить требование. Это означает, что МВФ воздержится от выплаты кредитного транша, одобренного в апреле минувшего года.

В МВФ ранее уже неоднократно напоминали о необходимости повысить цену на газ в Украине, однако в конце минувшей неделе в Фонде подвергли официальный Киев, который медлит с реформами, резкой критике. В частности, директор Европейского департамента МВФ Пол Томсон на конференции в рамках весенней сессии Фонда заявил, что повышение отпускных цен на энергоносители критически важно для продолжения программы финансирования Украины.

"Мы обеспокоены, что вопрос цены на энергоресурсы снова становится вопросом политики. Это критически важно, чтобы Украина вернулась от политических дебатов к политике деполитизации вопроса стоимости энергоресурсов. Итак, сделать это — (повысить стоимость энергоресурсов для населения) критически важная часть этой программы. И это будет критической частью для нас в вопросе продолжения программы в будущем", — сказал Томсон, отвечая на вопрос, насколько важно повышение цен на энергоносители для населения для получения нового транша.

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Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Пятый транш от МВФ рассчитывали получить до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Гройсман говорил о первом полугодии.

Позиция Украины

Наряду с этим, с 2016 года в Украине цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне, однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого Кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, но МВФ выступил против.

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После этого компания "Нафтогаз" предложила Кабмину свой вариант изменения цен на голубое топливо. По мнению экспертов компании, необходимо ввести два тарифа, в соответствии с которыми действующая ставка в 6,96 гривны (около 0,27 доллара — ред.) будет распространяться на социальную норму потребления, а стоимость "сверхнормативных" кубометров повысится на 60-65%. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров. При этом нормы потребления следует сократить на 15%, уменьшатся и объемы газа для расчета субсидий.

Но это предложения положительного отклика в Кабмине не нашло. В правительстве идею НАК раскритиковали и решили пока не озвучивать их на переговорах с МВФ. При этом в начале апреля, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что, если власти выполнят требование Международного валютного фонда и повысят цены на газ на 35%, "народ поднимется и сметет власть".

"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо", — заявлял министр.

По данным материалов открытых источников интернет