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    Экономика

    В США потребовали поднять цены на газ для населения в Украине

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (649)

    (обновлено: )11871017
    По словам представителя внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт, исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ.
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Украину создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ, заявила в субботу журналистам представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
    МВФ призвал Украину к регулированию цен на газ: последствия

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    "Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", — сказала она.

    По ее словам, встреча прошла 21 апреля на полях встречи министров иностранных дел "большой семерки" в Торонто.

    Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов.

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