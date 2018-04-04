наверх
04.04.201808:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    МВФ призвал Украину к регулированию цен на газ: последствия

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (629)

    (обновлено: )100749
    МВФ заявил о необходимости выполнения Киевом обещаний по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования, так как пришло время повышения цены на газ.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках $17,5-миллиардной программы кредитования, после того, как правительство сохранило тариф на газ для населения на уровне ниже рыночного, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) в минувшую пятницу, передает агентство Reuters

    Как напомнили в Фонде, Украина согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков в 2016 году, однако властям не удалось выполнить требование. Это означает, что МВФ воздержится от выплаты кредитного транша, одобренного в апреле минувшего года.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
    Почему МВФ изменил свое мнение об Украине?

    В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ. Сообщается, что Киев еще может осуществить предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Текущая кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года.

    Напомним, повышение цены на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, согласно которому, она рассчитывается на базе импортного паритета. 

    Наряду с этим Кабмин отложил принятие решение о ценообразовании еще на два месяца, говорится в опубликованной в пятницу официальной резолюции, сообщает Investing.  

    По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на газ могут не только не вырасти, но и снизиться. 

    Смотрите также: МВФ и ЕС поощряют коррупцию в Украине — эксперт

    Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. Касательно перспектив, правительство Украины находится в переговорном процессе с МВФ, который, согласно данным экспертов, настаивает на создании Антикоррупционного суда и выравнивании цен на импортируемый газ и газ собственной добычи, для пролонгации финансирования Украины.

    Последнее может привести к повышению цены на газ для населения. Между тем, МВФ не устраивает вариант, когда украинское правительство готово согласиться на повышение цены на газ на 3% поквартально в течение полутора лет.

    Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

    Флаги Евросоюза, Украины и России
    24tv.ua
    Другого выхода нет. Две Украины в тотальной войне

    "Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине за последние годы", — заявил Люнгман.

    Люнгман не сказал, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

    Украинский Центробанк ранее предупреждал, что восстановление экономики Украины может оказаться под угрозой в случае прекращения финансирования МВФ.

    Читайте также: Как жить? Безработица, дороговизна, а тут еще и долги по зарплате

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна полностью отказаться от импорта газа, что позволит снизить тарифы на газ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка под Печерским судом в Киеве. Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП