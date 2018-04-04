МВФ призвал Украину к регулированию цен на газ: последствия

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках $17,5-миллиардной программы кредитования, после того, как правительство сохранило тариф на газ для населения на уровне ниже рыночного, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) в минувшую пятницу, передает агентство Reuters.

Как напомнили в Фонде, Украина согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков в 2016 году, однако властям не удалось выполнить требование. Это означает, что МВФ воздержится от выплаты кредитного транша, одобренного в апреле минувшего года.

В Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ. Сообщается, что Киев еще может осуществить предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Текущая кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года.

Напомним, повышение цены на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, согласно которому, она рассчитывается на базе импортного паритета.

Наряду с этим Кабмин отложил принятие решение о ценообразовании еще на два месяца, говорится в опубликованной в пятницу официальной резолюции, сообщает Investing.

По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на газ могут не только не вырасти, но и снизиться.

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Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. Касательно перспектив, правительство Украины находится в переговорном процессе с МВФ, который, согласно данным экспертов, настаивает на создании Антикоррупционного суда и выравнивании цен на импортируемый газ и газ собственной добычи, для пролонгации финансирования Украины.

Последнее может привести к повышению цены на газ для населения. Между тем, МВФ не устраивает вариант, когда украинское правительство готово согласиться на повышение цены на газ на 3% поквартально в течение полутора лет.

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

"Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине за последние годы", — заявил Люнгман.

Люнгман не сказал, как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

Украинский Центробанк ранее предупреждал, что восстановление экономики Украины может оказаться под угрозой в случае прекращения финансирования МВФ.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна полностью отказаться от импорта газа, что позволит снизить тарифы на газ.