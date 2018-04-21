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    Экономика

    Данилюк сделал новое заявление по траншу МВФ

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (647)

    (обновлено: )10702
    По словам главы Минфина, Украине нужен "не только новый транш, а сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и продолжение этого сотрудничества". Александр Данилюк уточнил, что следующий транш ожидается в размере 1,9 млрд долларов.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министерство финансов ожидает транш от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов, уточнил глава ведомства Александр Данилюк.

    Исполняющий обязанности главы Нацбанка Украины Яков Смолий в январе заявил, что финрегулятор рассчитывает на получение от МВФ около 2 миллиардов долларов в 2018 году, в то же время Данилюк тогда говорил, что Минфин ожидает сумму в 1,9 миллиарда долларов. Уже 17 апреля он заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне.

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    "Нам нужен не только новый транш, а сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и продолжение этого сотрудничества. Это ключевое, но я бы это не измерял траншами. Следующий транш мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда долларов. Эти деньги не идут в бюджет, они идут в резерв Национального банка. Мы эти деньги не используем для финансирования бюджета, но это совсем не означает, что Министерство финансов не заинтересовано в нем", — рассказал Данилюк в интервью телеканалу "Интер".

    По его словам, главными требованиями МВФ остается вопрос повышения цен на газ и создание антикоррупционного суда.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.

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