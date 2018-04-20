МВФ заявил о важности роста цен на газ для получения Киевом нового транша

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Повышение отпускных цен на энергоносители критически важно для продолжения программы финансирования Украины, заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсон на конференции в рамках весенней сессии МВФ.

"Мы обеспокоены, что вопрос цены на энергоресурсы снова становится вопросом политики. Это критически важно, чтобы Украина вернулась от политических дебатов к политике деполитизации вопроса стоимости энергоресурсов. Итак, сделать это — (повысить стоимость энергоресурсов для населения) критически важная часть этой программы. И это будет критической частью для нас в вопросе продолжения программы в будущем", — сказал Томсон, отвечая на вопрос, насколько важно повышение цен на энергоносители для населения для получения нового транша.

Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов.

Как сообщали СМИ, компания "Нафтогаз" предложила правительству вариант изменения цен на голубое топливо. По мнению экспертов компании, необходимо ввести два тарифа, в соответствии с которыми действующая ставка в 6,96 гривны (около 0,27 доллара — ред.) будет распространяться на социальную норму потребления, а стоимость "сверхнормативных" кубометров повысится на 60-65%. При этом нормы потребления следует сократить на 15%, уменьшатся и объемы газа для расчета субсидий.

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В правительстве предложения "Нафтогаза" раскритиковали и решили пока не озвучивать их на переговорах с МВФ. При этом в начале апреля, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что, если власти выполнят требование Международного валютного фонда и повысят цены на газ на 35%, "народ поднимется и сметет власть".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.