Тренд дня: "прибыль "Нафтогаза" - содранные семь шкур с украинцев"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 48% — до 39,3 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 2016 годом. НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 26,53 миллиарда гривен против чистого убытка в 27,75 миллиарда гривен в 2015 году. За 2017 год "Нафтогаз" как отдельное юридическое лицо получил чистую прибыль в размере 39,3 миллиарда гривен, что на 48% больше результата 2016 года.

Отмечалось, что основное увеличение прибыли "Нафтогаза" в прошлом году, а именно на сумму 12,6 миллиарда гривен (0,5 миллиарда долларов), произошло за счет эффекта от решений Стокгольмского арбитража по спорам с "Газпромом" по контрактам на закупку и транзит российского газа. По данным "Нафтогаза", благодаря решениям арбитража, который провел зачет встречных требований сторон процесса, украинская компания избавилась от необходимости погашать перед "Газпромом" долг за поставленный в 2014-2015 года газ на вышеуказанную сумму.

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Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отметил, что "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль при ниже так называемой "рыночной цены" на газ.

"Нужно срочно выполнить требование МВФ, США и Европы, и увеличить стоимость газа процентов на 60, до "рыночной". Иначе "Нафтогаз" не увеличит прибыль в 2018 году ещё на 100%. У нас же не тарифы для людей, а люди — для тарифов", — иронизирует блоггер.

Политолог Алексей Якубин отметил, что все шутки о "Газпроме" можно смело превращать в шутки о "Нафтогазе".

"Из серии хочу быть кем-то там в Газпр.. тьфу Нафтогазе. За 2017 год чистая прибыль НАК "Нафтогаз України" — 1,5 млрд американских долларов. Чистая прибыль ПАО "Газпром" за 2017 год — 1,63 млрд долларов. Хотите сказать тут нет явных коррупционных составляющих? Ведь эти деньги вытащены из наших карманов. За счёт социально не обоснованного повышения тарифов в 7-9 раз", — подчеркнул эксперт.

Он акцентировал, что Украина не экспортирует газ в богатый ЕС, а эти деньги вытащены из карманов жителей страны с самыми низкими доходами в Европе.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский акцентировал, что если прибыль "Газпрома" объясняется тем, что он продает газ в Европу, то с миллиардами прибыли "Нафтогаза" не все так гладко.

"Это чтобы вы, товарищи, понимали, на кого равняются высокооплачиваемые манагеры Нафтогаза. Только, как в анекдоте "есть нюанс": если Газпром продает газ в ЕС, то Нафтогаз продает газ в Украине. И планирует еще дополнительно снять с вас ярдов так 35 в следующем отопсезоне. И еще 1 ярд в виде арендной платы за распределительные сети (если получится). И еще чуть-чуть за поставки газа вместо облгазов", — спрогнозировал Землянский.

По его мнению, "Нафтогаз" также никуда не отдаст транзит.

"И транзит никуда не отдаст, Стокгольм не удовлетворил, поэтому пускай Кабмин сам себя анбандлингает. Даже письмо соответствующее Коболевым отправлено было Гройсману. В общем: Нефритовый стержень чувствуете? и Коболев чувствует. Но есть нюанс", — резюмировал Землянский.

Экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко также сыронизировал, что украинцам остается только порадоваться за "Нафтогаз".

"Прибыль "Нафтогаза" по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании "Газпром", который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно 1,63 млрд долларов.» Признайтесь — вы же рады за наших "мальчиков"?!" — отметил Кучеренко.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук тщательно проанализировал отчет "Нафтогаза", отметив, что НАК лжет по поводу получения средств по решениям Стокгольмского арбитража.

"Официальная позиция "Нафтогаза Украины": прибыль получена за счет поступления платы за транзит газа со стороны российского "Газпрома" и за счет "эффекта отображения решений Стокгольмского арбитража". Финансовых средств по решениям Стокгольмского арбитража компания "Нафтогаз" не получала в 2017 году, поскольку решение по транзитному договору было принято в 2018 году. Поэтому заявления "Нафтогаза" в очередной раз является обманом и попыткой продемонстрировать наличие результата от решения суда", — обратил внимание Корольчук.

Он подчеркнул, что относительно средств за транзит газа, то это остается основным уровнем доходов "живых" денег для "Нафтогаза" — 73 млрд. грн. Однако, по его мнению, в "Нафтогазе" не испытывают морального дискомфорта от того, что получают основную прибыль за счет "агрессора" — как называет своего партнера Россию председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Следующим сектором дохода является продажа газа населению — 55 млрд. грн. И потребители, которые платят за газ "Нафтогаза" и не получают субсидии, фактически переплачивают за газ вдвое — 7000 грн вместо максимум 3500 грн за 1000 куб. м. "Нафтогаз" как пылесос высасывает «живые» деньги за газ у более чем 8 млн. домохозяйств. Остальные 7 млн. домохозяйств пользуется субсидиями. Но и здесь "Нафтогаз" в выигрыше, поскольку бюджет компенсирует компании средства, которые не платят потребители. В 2017 году субсидии, которые государство заплатило за население составляли 51 млрд. грн", — пояснил эксперт.

При этом, как акцентировал Корольчук, "Нафтогаз" попытался продемонстрировать свою эффективность по сравнению с российским "Газпромом".

"По имеющейся информации именно "Нафтогаз" распространил информацию о том, что прибыль "Нафтогаза" и "Газпрома" в 2017 году оказался одинаковым. "Нафтогаз" получил прибыль 39 млрд. грн. (1,5 млрд. долл.), "Газпром" получил прибыль в 100 млрд. руб. (1,6 долл.). Но и здесь победа "Нафтогаза" оказалась обманом и манипуляцией, которые призваны оправдать необоснованные миллионные зарплаты руководства "Нафтогаза", фактические неудачи в Стокгольмском арбитраже, неспособность увеличивать добычу газа, отсутствие реального противостояния "Нафтогаза" строительству "Северного потока-2" и "Турецкому потоку", — уточнил эксперт, добавив, что хоть "Нафтогаз и пытается равняться на компании-лидеры мировой нефтегазовой отрасли, это можно охарактеризовать только выражением "со свинным рылом в калашный ряд".

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий подчеркнул, что сравнение показателей "Нафтогаза" и "Газпрома", как и любых других энергетических компаний, — это абсолютная манипуляция и ложь.

"Тем более, когда сравнивают слона и моську газового рынка — "Газпром" и "Нафтогаз". Согласно международной отчетности "Газпрома", то по предварительным оценкам, российская компания получит примерно 800 млрд. руб. (12 млрд. долл.) В 2016 году прибыль "Газпрома" составила 951 млрд. руб. (14 млрд. долл.). Конечно, с такими цифрами "Нафтогаз" не может конкурировать. А потому остается риторическим вопрос для чего в "Нафтогазе" так "подставили" наше государство и выставили ее посмешищем в глазах мировой энергетической сообщества?" — задается вопросом эксперт.

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Корольчук напомнил, что "Нафтогаз" не ведет практической никакой производственной деятельности кроме транзита и продажи газа. И все деньги компания зарабатывает или за счет "Газпрома", или обдирая последнюю шкуру с рядового украинца. По его словам, прибыль "Нафтогаза" в 1,5 млрд. долл. — это полностью заслуга бюджета Украины, который оплачивает субсидии на газ для населения в размере 51 млрд. грн. (2 млрд. долл.).

"Практически все понимают, что "Нафтогаз" как был дотационным и висел ярмом на шее всех украинцев (бюджета), так и остается по сей день. А такими "дешевыми понтами" как сравнение с прибылью "Газпрома" "Нафтогаз" еще глубже падает в глазах как своих партнеров в ЕС, так и других участников мирового газового рынка", — сделал вывод Корольчук.