Газовый ликбез для украинских нардепов. "Газпром"

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода Nord Stream-2. Соответствующее постановление было принято в парламенте 5 апреля. Депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены из-за Крыма и Донбасса.

В постановлении Рады утверждается, что "намерение "Газпрома" реализовать проект "Северный поток-2" станет утверждением абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия исполнения проекта выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политической дестабилизации всей Европы".

"Единственный юридический момент в этом постановлении — это апелляция к 6-ой статье Договора об основании Энергосообщества, что реализация этого проекта дискриминирует Украину как транзитера газа. Все остальное — политическая декларация. Это песня в унисон с Вашингтоном: было заявление Трампа, что они не в восторге от "Северного потока — 2", и наши подхватили. Тему явно искусственно подняли в информпространстве и продолжают крутить. Такое впечатление, что узнали о строительстве "Северного потока — 2" неделю назад", — сказал РИА Новости Украина директор энергетический программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Европейская комиссия уже отреагировала воззвание украинских парламентариев.

"Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", — сказал глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори на брифинге в Киеве, уточнив, что, тем не менее, "о санкциях речи идти не может".

Спрос растет

Валентин Землянский утверждает, что в случае реализации проекта "Северный поток — 2", ни о каком монополизме "Газпрома" на европейском рынке речи быть не может, поскольку с реализацией проекта кардинально меняется маршрут, но не объемы поставок газа из России в Европу.

В то же время спрос на российский газ за рубежом растет, экспорт голубого топлива за последние три года вырос более чем на 30%.

Поставляемый "Газпромом" российский газ составил почти 40% от общего объема голубого топлива, которое потребляет Европа. По заявлению главы "Газпрома" Алексея Миллера, в прошлом году компания установила исторический рекорд поставки газа на экспорт — 194,4 млрд куб. м, "и в настоящее время имеет исторически максимальную долю на европейском газовом рынке — 34,7%".

И на то есть причины. "Газпром" был вынужден понизить свои цены в последние годы, чтобы защитить свою долю рынка перед лицом шагов стран-членов ЕС, направленных на то, чтобы приобретать больше газа у США, Катара и других производителей. Несмотря на строительство в Польше, Литве и других странах Европы терминалов по приему сжиженного природного газа в расчете на увеличение его поставок из-за океана, а также попыток ряда восточноевропейских стран заблокировать проекты расширения объемов российских газовых поставок в Германию, "Газпрому" удается уже второй год подряд сообщать о рекордных показателях газового экспорта.

Читайте также: Марунич: США могут заблокировать "Северный поток — 2"

Ни один другой поставщик, включая Норвегию и Алжир, не мог так значительно в короткие сроки увеличить экспорт. Кроме того, цена на российский газ была ниже не только, чем на СПГ, но и трубопроводный из Скандинавии и севера Африки.

Вторым по объему поставщиком осталась Норвегия, которая дала максимум, который могла. Она обеспечила 24% потребностей стран ЕС в газе, хотя внутренняя добыча в 2017 году не превысила 23%.

Чем обеспокоена Европа

В последнем отчете Европейская комиссия сообщила о росте на 6% потребления газа в ЕС в 2017 году – до 491 млрд куб. м. Рост потребления наблюдается третий год подряд. Европа потребляет все больше газа, несмотря на возобновляемые источники энергии. Спрос газ растет на фоне падения собственной добычи. В 2017 году в странах ЕС снизили добычу на 3% – до 128 млрд куб.м. В этом году падение ускорится из-за решения правительства Нидерландов снизить производство на месторождении Гронинген.

Если установка на отказ от угля будет продолжена, то Европе, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе потребуется 200−300 млрд кубометров дополнительного импорта. Эти объемы можно обеспечить только за счет мобилизации всех источников.

"Европа на сегодня обеспокоена тем, что из-за увеличения сейсмической активности правительство Нидерландов сократит добычу газа на месторождении Гронинген до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и полностью прекратит добычу к 2030 году. И, соответственно, в связи с этим нарастает потребность в российском газе. В прошлом году за счет перекосов по поставкам из Норвегии "Газпром" занял почти 40% рынка. То есть речь идет не о "Северном потоке — 2", а о том, что в целом, по большому счету, на сегодня заменить "Газпром" или хотя бы ограничить его присутствие на европейском рынке. Вот в этом состоит проблема, а никак не в "Северном потоке — 2", — пояснил Валентин Землянский.

На финишной прямой

Примечательно, что постановление Рады совпало с сообщением, что правительство Финляндии выдало первое разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), в которой пройдет участок газопровода протяженностью 374 километра. Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить. Это своего рода принципиальное решение, которое выдается всем подобным проектам. Но до начала любых строительных работ нужно еще получить разрешение на строительство газопровода в финских водах. Второе разрешение компания-оператор Nord Stream 2 AG ожидает в ближайшие недели.

После получения последнего разрешения от Германии на строительство газопровода компания-оператор отметила, что процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 AG ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы и начать строительство газопровода в 2018 году.

По мнению Землянского, с большой долей вероятности эти разрешения будут получены.

"Повторяется история, которая была при строительстве первого "Северного потока". Идут политические, финансовые торги — все хотят получить свой кусок пирога. Это нормальный европейский процесс политических торгов", — пояснил Землянский.

По результатам прошлого года, на Германию пришлось 27% импорта российского газа и поставленные 53,4 млрд кубометров сопоставимы с мощностями "Северного потока" в 55 млрд кубометров. Учитывая рост поставок в другие североевропейские страны, Нидерланды (до 4,6 млрд кубометров), Францию (до 12,3 млрд), Данию (до 1,75 млрд), и стабильным спросом в Великобритании (около 18 млрд) строительство "Северного потока-2" становится еще более актуальным.