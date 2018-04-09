OilPrice: покинет ли "Газпром" Украину... навсегда

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Мало кто ожидал такого драматичного поворота событий в длительном газовом споре России и Украины. До 28 февраля, когда Стокгольмский арбитраж вынес свое окончательное решение, большинство обозревателей ожидали, что своим решением суд уравновесит требования "Газпрома" и "Нафтогаза" — государственных газовых компаний России и Украины. Однако Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" на сумму 4,63 миллиарда долларов в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом с "Газпромом", — пишет в статье для OilPrice специалист по закупкам нефти в MOL Group (Будапешт) Виктор Катона.

"В итоге "Газпрому" необходимо будет выплатить 2,56 миллиарда долларов (с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы компенсации за непогашенные долги Украины за газ в 2014 году). Такое решение суда подтолкнуло "Газпром" к поиску способов разорвать российско-украинский контракт на поставки и транзит газа — по мнению некоторых экспертов, этот шаг может спровоцировать начало новой газовой войны в духе 2009 года", — продолжает автор публикации.

"Учитывая (чрезвычайно взрывоопасный) политический фон в этом вопросе, газовые отношения между Россией и Украиной переросли в один из самых сложных энергетических споров нашего времени. Поэтому, чтобы разрубить этот гордиев узел, необходимо предпринять множество шагов и анализировать ситуацию тщательно и поэтапно. Крайне маловероятно, что газовая война действительно начнется — поставки газа в Европу продолжаются без перебоев, и потребуется как минимум полтора года, чтобы апелляционный суд принял решение по вопросу об аннулировании контракта. Давайте рассмотрим решение арбитража, чтобы понять, что именно заставило его выступить с таким на первый взгляд радикальным ответом", — предлагает эксперт.

"В решении Стокгольмского арбитража от 28 февраля говорится, что "Газпром" не выполнил свои обязательства по объемам поставок газа по транзиту: согласно контракту сторон на транзит газа от 2009 года, "Газпром" должен был транспортировать через территорию Украины минимум 110 миллиардов кубометров газа в год. Но в 2009-2013 годах "Газпром" не смог обеспечить транзит газа в указанном объеме в связи с вводом в эксплуатацию новой транспортной инфраструктуры ("Северный поток") и охлаждением в двусторонних отношениях между Москвой и Киевом. Именно за эти недопоставки арбитраж и обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов. Более того, если "Газпром" не сможет обеспечить минимальные объемы транзита газа — 110 миллиардов кубометров в год — в этом и следующем году, ему снова придется выплачивать компенсацию. Учитывая, что пропускная способность трубопровода на 2018 год уже была зафиксирована, российский газовый гигант не сможет этого сделать (и ему придется снова платить)", — пишет Катона.

"Эта крайне неприятная необходимость оказалась слишком высокой ценой, поэтому "Газпром" запустил процедуру аннулирования всех своих контрактов, связанных с Украиной (как на поставки, так и на транзит). Эти перемены застали "Нафтогаз" врасплох, поскольку он рассчитывал на возобновление поставок российского газа уже в марте. Несмотря на отсутствие каких-либо перспектив нормализации российско-украинских политических отношений, стоявшие за этим аргументы были вполне очевидными: "Нафтогаз" уже сыт по горло переплатами за "реверсный газ" (то есть за российский газ, который поставляется в Украину через Словакию, Венгрию и Польшу). Разница между средней стоимостью газа, поставляемого "Газпромом" в Европу, и стоимостью "реверсного газа" для Украины составляла 53 доллара на миллион кубометров", — напомнил автор статьи.

"Нафтогаз" рассчитывал на возобновление газовых поставок на основании решения Стокгольмского арбитража о том, что "Газпром" будет обязан поставить минимум четыре миллиарда кубометров в год в 2018-2019 годах, а цены на газ будут привязаны к тарифам NetConnect. Как уже говорилось ранее, "Газпром" обжаловал и это решение — невозможно сохранить контракт на поставку, разорвав контракт на транзит", — продолжает эксперт.

"Стоит отметить, что, обжалуя решение Стокгольмского арбитража и аннулируя все связанные с Украиной контракты (в данном вопросе она снова обращается к Стокгольмскому арбитражу), российская компания не нарушает условия контракта. Но, отказываясь возобновить поставки, "Газпром" не только оттягивает тот момент, когда ему придется заплатить (вероятнее всего, в конечном итоге сумма выплат изменится незначительно), но и вынуждает Украину платить более высокую цену за "реверсный газ", — отмечает автор публикации.

"После падения украинского ВВП на 49% в долларовом исчислении в 2013-2016 годах, экономика Украины все еще находится в плачевном состоянии. О ее слабости свидетельствует тот факт, что те 2,56 миллиарда долларов, которые она должна будет получить от "Газпрома" по решению суда, — это 2,3% ее ВВП. Кроме того, Украина получает примерно 3% своего ВВП от транзита газа в Европу", — пишет Виктор Катона.

"Как уже было сказано выше, реверсные поставки газа в Украину обходятся ей очень дорого: только в 2017 году Киев переплатил за газ 0,5 миллиарда долларов, если сравнивать со средней ценой на газ для Европы. Эти огромные переплаты и объясняют резкую реакцию Киева. Столкнувшись с ситуацией, к которой она не была готова, Украина решила захватить все активы "Газпрома" на своей территории. Но "Газпром" был достаточно осторожен, чтобы не оставить ничего ценного в Украине: в общей сложности ценность захваченных активов составила 3,1 миллиона долларов", — продолжает автор публикации.

"Несмотря на некоторую усталость европейцев от выходок "Нафтогаза", внезапное аннулирование контракта "Газпрома" на поставки газа может негативно сказаться на репутации этой российской компании. Те страны, которые выступают против строительства "Северного потока" (потому что он лишит их доходов от транзита газа) обязательно начнут жаловаться на то, что "Газпром" использует "энергетическое оружие", чтобы достичь своих целей", — говорится в статье.

"Эта позиция во многом неверна, потому что у "Газпрома" не было никаких планов продолжать сотрудничество с Украиной, и, даже если отношения с Киевом нормализуются, он все равно предпочтет завершить строительство "Северного потока-2", потому что это позволит компании сэкономить миллиарды долларов на транзите. Однако стоит отметить, что решение Стокгольмского арбитража застало "Газпром" врасплох: компания ожидала, что ее 10-летний контракт на поставку просто истечет, и все, что нужно сделать, — это просто подождать", — полагает эксперт.

"Хотя все, казалось, указывало на неизбежный разрыв отношений, "Газпром" вероятнее всего, продолжит переправлять некоторый объем своего газа через Украину. В настоящее время объемы транзита газа через Украину колеблются в рамках 80-95 миллиардов кубометров в год. Даже после того, как "Северный поток-2" мощностью в 55 миллиардов кубометров в год и вторая ветка "Турецкого потока" мощностью в 16 миллиардов кубометров в год заработают на полную мощность (то есть к середине 2020-х годов) и достигнут европейских покупателей "Газпрома", у компании останутся еще 10-20 миллиардов кубометров в год, которые нужно будет транспортировать", — пишет Виктор Катона.

"Более того, учитывая, что газовая инфраструктура, необходимая для поставок газа по "Турецкому потоку" на рынки Центральной и Юго-восточной Европы, еще не готова и в ее строительстве могут происходить задержки, вполне разумно предположить, что объемы транзита газа через Украину будут держаться на уровне 20-30 миллиардов кубометров в год на протяжении 2020-х годов", — предположил эксперт.

"Сохранение газового транзита через Украину нужно не только "Газпрому": украинская экономика серьезно пострадает, если ее лишить такого весомого источника доходов. Действующий контракт на поставки газа истекает в декабре 2019 года, поэтому у сторон еще есть время для того, чтобы, возможно, изменить свою позицию (кроме того, осенью 2019 года в Украине пройдут парламентские выборы)", — продолжает автор статьи.

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"Апелляции "Газпрома" вряд ли существенно изменят ситуацию, поэтому, когда судебная пыль уляжется, будет разумным, если "Газпром" сначала выплатит компенсацию или переправит в Украину эквивалентный объем газа, а затем продолжит сворачивать свои отношения с этой страной", — полагает Виктор Катона.