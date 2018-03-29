"Нафтогаз" сделал заявление по взысканию активов "Газпрома" в Европе

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" не исключает обращения в суд Швейцарии для ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании с "Газпрома" долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил коммерческий директор госкомпании Юрий Витренко.

Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток-2".

По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет решить вопрос взыскания долга через переговоры, но в то же время готовится к взысканию активов "Газпрома" в Европе через европейские суды.

"Например, если газ в Европе, который принадлежит "Газпрому" и находится в ПХГ, мы можем этот газ арестовать. Или он пришел в Европу и принадлежит "Газпрому", мы можем его арестовать. "Газпрому" принадлежит "Северный поток-1" — компания, которая зарегистрирована в Швейцарии. Мы можем обратиться в суд Швейцарии и арестовать акции "Северного потока-1" и "Северного потока-2". У "Газпрома" очень много активов в Европе", – заявил топ-менеджер "Нафтогаза" в четверг в эфире "24 канала".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.