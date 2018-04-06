Украина: стадия саморазрушения. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Дело Бубенчика – попытка решить украинский кризис, но власть оказалась не готова, потому что боится радикалов; Аваков припугнул Порошенко, но в президенты он пока не идет, а атака на УПЦ – элемент разрушения Украины как государства. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

Рекордный рост цен

Минушая неделя была насыщенной политическими событиями, хотя главным для украинцев, конечно, стало очень существенное подорожание пасхальной корзины, сошлись во мнении эксперты. Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал, что утром 6 апреля был на рынке и увидел, что цены выросли в 3 раза.

"Никто это абсолютно не регулирует. Никогда такого всплеска цен я не видел", – сказал политолог.

Аналогичное мнение – у политолога Александры Решмедиловой. Подобный рост цен, констатирует она, особо сильно бьет по карману слабо защищенных слоев населения, но власть мало обращает на это внимание.

Удобная трактовка для единения Украины

Главной темой недели стало дело активиста Майдана Ивана Бубенчика. Это дело примечательно постановкой вопроса, за что Бубенчика пытались привлечь к ответственности, отметил Руслан Бортник.

"Его пытались привлечь не за участие в Майдане и даже не за убийство полицейских – по этим статьям по амнистии тысячи людей избежали ответственности. Бубенчика пытались привлечь к ответственности за то, что он якобы сорвал перемирие между протестующими, правоохранительными органами, которое тогда было установлено. Он, якобы, имея злостный умысел, стрелял из автомата с консерватории, убивал безоружных правоохранителей – с целью эскалации конфликта, что в дальнейшем привело в бойне на Институтской, привело к крымским и донбасским событиям", – подчеркнул эксперт, добавив, что это не классическое дело майданного активиста.

Возможно, предположил Бортник, за этим делом даже стоит поиск путей выхода из украинского кризиса: ведь это очень удобная трактовка, которая позволяет снять всю ответственность за гибель людей, за то, что произошло в Украине, как со сторонников Майдана, так и с предыдущей власти – одновременно.

"Потому что то, о чем много кто говорил – о третьей силе, вот вам подтверждение… В том, что в кровавой бойне на Майдане не были заинтересованы не протестующие, ни власть. Это в какой-то мере выход для Украины, на социальную стабильность, на примирение Востока и Запада, на консолидацию политических элит. Мне показалось, что кто-то тестирует такой вариант. Готовы ли к такому внутри власти, в обществе. Но власть показала, что она не готова, она прежде всего боится правых радикалов. И пока что такие инструменты консолидации не могут сработать", – сообщил политолог.

"Генпрокурор не с народом"

Бортник прогнозирует, что "дело Бубенчика" даст дополнительные аргументы защите в "деле Януковича" и "деле беркутов".

Эксперт также допускает, что ситуация с Бубенчиком может быть продолжением противостояния генерального прокурора Юрия Луценко и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка: "это дело показало, что генпрокурор не с праворадикалами, не с "народом", и это во многом ударило по его позициям".

Еще одна версия, которую привел Бортник: многие "политические" дела в Украине рассыпаются: силовики понимают, что власть будет меняться и они пытаются дистанцироваться от многих политических дел, "и даже деньги и звонки с Банковой уже не так сильно влияют".

"В любом случае, дело Бубенчика в очень неприглядном свете показало генпрокурора. Показало, что закон в Украине не работает, а работает только политическая целесообразность", – подытожил политолог.

Право силы вместо силы права

Если говорить о движущих силах всплеска суматохи вокруг Ивана Бубенчика, это прокурорские разборки, считает директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. Генеральная прокуратура, отмечает он, – это ведомство, которое всегда было специфическим, а с приходом Луценко целый ряд вещей там углубились, обострились, усложнились.

"И один из аспектов внутрипрокурорских разборок дал повод для всплеска, связанным с задержанием Бубенчика. … Теперь миф о том, что у нас верховенство права – можно сдавать в архив. Это верховенство нашего права – мы захотели, так право повернули. Не захотели – так повернули", – сказал политолог.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года

Также после этой истории можно окончательно ставить крест на американской визе и американской мечте Юрия Луценко, уверен он: своими усилиями генпрокурор переполнил чашу терпения и американского посольства, и других серьезных институций, которые на это дело посматривают, заявил Рудяков.

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Холодницкий: пусть уходит, но добровольно

Еще одна резонансная ситуация недели – скандал вокруг "антикоррупционеров", глав Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Мы увидели обещанное кино от НАБУ и увидели порку наших антикоррупционеров в парламенте. Мы увидели операцию по принуждению Холодницкого к отказу от своего кресла, к добровольной отставке", – подчеркнул Руслан Бортник.

Он признался: не понимает, почему на фоне груза обвинений Холодницкого до сих пор не задержали или не уволили. Нет никакой необходимости подавать особое представление – его можно просто уволить, пояснил эксперт.

"На Холодницкого давят с целью добровольной отставки. Почему добровольная отставка – все боятся, если Холодницкого просто уволят, он выкинет тонны компромата, поскольку Специализированный антикоррупционный прокурор знает все о резонансных делах", – говорит политолог.

Украинское фото Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник

Все боятся, что он выбросит грязное белье, но уж очень нужно его место, добавил Бортник.

"Это человек, который назначался Шокиным во времена Байдена. Очень нужно его кресло, которое позволяет по рукам и ногам связать НАБУ, контролировать антикоррупционную тематику в избирательном цикле во время выборов", – сообщил эксперт.

В целом же, по его мнению, эта история показала неэффективность всей антикоррупционной реформы: никто не посажен, есть только коррупционные обвинения в адрес друг друга.

Декларации как спецоперация власти

Смежным делом Бортник считает очередной провал попытки парламента отменить декларирование антикоррупционных активистов.

"Противостояние и торги между Западом и украинской властью продолжаются. На кону стоят антикоррупционный суд и доступ к украинским ресурсам, приватизации, земле, лесу и всему остальному. Сегодня власть пытается обменять эти вопросы на вопрос политической поддержки на президентских и парламентских выборах 2019 года", – уверен политолог.

А в вопросах декларирования власть пытается контролировать деньги Запада, которые получают активисты в Украине: власть уже дискредитировала активистов, показывает огромные деньги, которые они заработали на грантах, их квартиры-машины. Из-за этой спецоперации власти общественные активисты выбывают из парламентской гонки, считает Бортник.

Аваков пригрозил, но не более

Много шума на неделе наделало интервью министра внутренних дел Арсена Авакова.

По мнению Павла Рудякова, заявления Авакова демаршевого характера были фактически лично адресованы Петру Алексеевичу (Порошенко). В то же время, Аваков не продемонстрировал, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

"Это такая "приветочка", в связи с тем, что пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что ведомство закончило досудебное расследование дела против сына Авакова", – считает политолог.

Украинское фото Арсен Аваков. Архивное фото

Аваков, отметил эксперт, сам вряд ли вынашивает планы по президентству, потому что он фигура не избираемая – ему подходит роль назначенца, центра силы.

"Они (БПП и "НФ" – Ред.) прекрасно понимают, что если от них на выборы пойдет не один кандидат, то он заведомо проиграет. У него и так невысокие шансы,… а если не один кандидат – то они просто обречены", – подытожил Рудяков.

А по мнению Александры Решмедиловой, Аваков показывает, что он ведет переговоры не только с президентом и его силой, что у него есть альтернативы. Кроме того, министр торгуется и набивает себе цену в вопросах того, будет ли он обеспечивать силовую поддержку Порошенко.

Государство атакует Украинскую православную церковь

Параллельно в стране продолжается процесс атаки на Украинскую православную церковь, заявил Павел Рудяков.

"В том, что это кампания, у меня нет сомнений. Может, это работа направляется и регулируется не из одного центра, но это целенаправленная кампания со своими целями", – уверен политолог.

Активисты-радикалы захватывают храмы, оскорбляют чувства верующих, гробят имущество, фактически УПЦ у нас лишена даже права защищаться, говорит эксперт.

"Никакие аргументы не воспринимаются. Параллельно идет очень солидный процесс теоретического обоснования, … "почему УПЦ плоха", почему для нас лучше, в Украине поместная церковь, даже при участии греко-католиков, чем УПЦ. Технологически очень хорошо обеспечиваемая, прикрываемая на всех уровнях кампания, защищаться в которой УПЦ крайне трудно", – подчеркнул Рудяков, добавив, что эта ситуация очень напраженная и таит в себе много угроз.

С политологом согласен Руслан Бортник.

"Можно констатировать полноценную атаку со стороны государства или части элит, которые сегодня являются государственными чиновниками, на церковь. Эта тема будет развиваться, так же, как вся гуманитарная проблематика – язык, история, – будет развиваться до выборов. Будет использоваться как элемент разделения общества и манипулирования общественным мнением. Это неизбежно. Это элементы разрушения Украины", – заявил эксперт.