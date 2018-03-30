"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по транзиту через Украину

КИЕВ 30 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" в четверг подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через Украину, говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", — сказано в сообщении.

На прошлой неделе "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа. Как заявила российская компания, основанием для подачи ходатайства о частичной отмене решения суда стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки.

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Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" и "Нафтогаз" в конце марта провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. "Газпром" уведомлял "Нафтогаз" о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. "Нафтогаз" сообщил, что не принял предложения "Газпрома" по внесению изменений в контракты или их расторжению.