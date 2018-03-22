"Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по Украине

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения арбитража Стокгольма по спору с "Натфогазом Украины" на поставку газа, основанием стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении "Газпрома".

"21 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке", — говорится в сообщении.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", — отмечается в сообщении.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.