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    "Газпром" обжаловал решение арбитража Стокгольма по Украине

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (858)

    (обновлено: )708200
    В сообщении "Газпрома" отмечается, что подан в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения арбитража Стокгольма по спору с "Натфогазом Украины" на поставку газа, основанием стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении "Газпрома".

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    "21 марта 2018 года "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке", — говорится в сообщении.

    "Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", — отмечается в сообщении.

    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

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