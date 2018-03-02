Быков о сути "победы" в Стокгольме

РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.

Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку объемов газа. С учетом решения арбитража по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Но теперь остается вопрос: удастся ли Банковой убедить народ в собственном триумфе в Стокгольме? Об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Сергей Быков.

"Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж у Газпрома за недопоставку объемов транзитного газа. Кстати, слово "транзитного" в этом предложении – ключевое", – сообщает эксперт.

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Сама суть арбитражного суда, заявил Быков, состоит в том, что он трактует пункты договоров, а не занимается принятием политико-правовых решений.

"Абсолютно не имеет значения, это суд между украинской и российской компанией, российской и австрийской или мальдивской и китайской. Любые политические симпатии и антипатии в сторону, учитываются только пункты договоров между компаниями. На основании пунктов контракта и выносится решение Стокгольмским или любым другим арбитражем", – отметил эксперт.

По его мнению, суд принял позитивное для Украины решение не благодаря Порошенко, Коболеву, Климкину или кому-то другому. Суд лишь признал высокое качество контрактов, заключенных Юлией Тимошенко, которые и позволили отсудить у Газпрома живые деньги.

"Важно напомнить, что Газпром проиграл Нафтогазу оба суда – сначала по договору о покупке газа, а вчера и по транзитному договору. Общая сумма, которую получит Нафтогаз благодаря контрактам Тимошенко, составляет $3,1 млрд", – подвел итог Быков.