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    Посольство США оценило итоги Стокгольмского арбитража по газу

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    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет (678)

    (обновлено: )1214014
    Американские дипломаты считают решение Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома" "свидетельством успешных реформ" в украинской компании.
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    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Посольство США в Киеве заявило, что победа "Нафтогаза" в стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом" доказывает успешность реформ, проводимых в национальной компании.

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    "Победа "Нафтогаза" в Стокгольме является свидетельством его успешных реформ на сегодняшний день", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.

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