Посольство США оценило итоги Стокгольмского арбитража по газу

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Посольство США в Киеве заявило, что победа "Нафтогаза" в стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом" доказывает успешность реформ, проводимых в национальной компании.

"Победа "Нафтогаза" в Стокгольме является свидетельством его успешных реформ на сегодняшний день", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев уже заявил, что компания предпочла бы получить 2,56 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен перечислить по решению суда, деньгами, но готов обсудить и другие варианты.