В Раде заметили "темники" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины народный депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев "засветил" переписку в онлайн-чате фракции относительно недавнего решения Стокгольмского арбитражного суда.

Издание "Буквы" опубликовало фото переписки.

Название "темника" — "Основные тезисы относительно Стокгольмского решения".

Так, первый пункт для спикеров от "Батькивщины" гласит: "Стокгольмский арбитраж — это не благотворительная организация, которая принимает политически мотивированные решения, исходя из симпатий или антипатий. Стокгольмский суд — это арбитраж, или простыми словами — он трактует пункты контрактов и на их основе выносит решение. Соответственно, все те решения, которые вынес Стокгольмский суд — это не вопреки, а именно по контрактам. Это не победа Порошенко или Коболева, это оценка качества газовых контрактов, которые, на самом деле, позволили Украине взыскать деньги у "Газпрома".

Далее говорится: "Для понимания, было подписано два контракта — относительно поставок газа и относительно транзита газа. Что касается вчерашнего решения, то оно было вынесено именно относительно контракта по транзиту газа. И за этот контракт они (власть- ред.) должны благодарить Тимошенко. Именно этот контракт позволил отсудить у "Газпрома" деньги".

Еще один тезис: "Что касается цены на газ, повторяем еще раз, в договорах не было фиксированной цены на газ — 450 или 200 долларов. Была формула расчета цены, которая привязана ко многим факторам. Была единая цена газа для Европы!".

Далее в "темнике" ВО "Батькивщина" резюмировали: "Если бы контракты не были подписаны, то Украина сейчас бы ничего не выиграла".

bykvu.com "Темник" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу 1

bykvu.com "Темник" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу 2

bykvu.com "Темник" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу 3

bykvu.com "Темник" "Батькивщины" по Стокгольмскому арбитражу 4

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.