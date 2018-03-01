наверх
01.03.201818:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко поблагодарил правительство Яценюка за начало суда в Стокгольме

    (обновлено: )12001
    Президент Украины посвятил часть выступления на Совете национальной безопасности итогам решения Стокгольмского арбитража. Он считает, что бывший глава правительства заслуживает благодарности.
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время заседания СНБО, 20 июля 2015 г.
    Фото пресс-службы президента Украины

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко высказал благодарность правительству Арсения Яценюка, который дважды утверждался в должности премьера и проработал с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

    Заявление Порошенко сделал во время заседания Совета нацбезопасности Украины, одним из вопросов которого стало обсуждение итогов Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома".

    "Мы должны высказать благодарность правительству Яценюка", — сказал президент, имея ввиду начало судебного процесса в Стокгольме.

    Напомним, после оглашения решения арбитража Яценюк заявил, что для России газ — не коммерция, а оружие.

    Смотрите также: Пресс-конференция Порошенко. Лучшие фотожабы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Европейский квартал в Брюсселе
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы