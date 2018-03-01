Порошенко поблагодарил правительство Яценюка за начало суда в Стокгольме

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко высказал благодарность правительству Арсения Яценюка, который дважды утверждался в должности премьера и проработал с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Заявление Порошенко сделал во время заседания Совета нацбезопасности Украины, одним из вопросов которого стало обсуждение итогов Стокгольмского арбитража по искам "Нафтогаза" и "Газпрома".

"Мы должны высказать благодарность правительству Яценюка", — сказал президент, имея ввиду начало судебного процесса в Стокгольме.

Напомним, после оглашения решения арбитража Яценюк заявил, что для России газ — не коммерция, а оружие.

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