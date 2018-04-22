Отделение ГТС от "Нафтогаза": последствия

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Почти 328 млрд гривен — такая стоимость украинской газотранспортной системы. А если точнее, то именно в такую сумму Аудиторская компания "Ernst & Young" оценила основные средства компании "Укртрансгаз". Такую оценку неделю назад утвердил основной и единственный акционер компании "Нафтогаз Украины". Впрочем, в указанную сумму входят также и активы "Укртрансгаза" стоимостью 12,3 млрд гривен, которые в настоящее время находятся на временно неподконтрольной территории.

Напомним, ранее Кабмин одобрил документ, который определяет четкие сроки отделения от "Нафтогаз Украины" функции транспортировки и хранения газа. Сюда входит система магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа общей вместимостью 31 млрд кубов, которые использует "Нафтогаз".

Перспективы отделения ГТС "Нафтогаза" проанализировал президент Киевского института энергетических исследований Александр Нарбут в эфире радиостанции Голос Столицы.

Насколько корректна такая оценка стоимости украинской ГТС?

— Это не оценка стоимости украинской ГТС, это стоимость активов, основных средств, а это совершенно разные оценки могут быть.

Как вы оцениваете сумму, названную аудиторской компанией "Ernst & Young"?

— "Ernst & Young" уже не первый раз выполняет эту работу и, с моей точки зрения, стоимость оплаты услуги этой и еще двух компаний, которые выполняли подобную работу, уже превышает три миллиона евро. Поэтому для меня совершенно очевидно, что эта работа заменяет истинную задачу поднятия стоимости нашей газотранспортной системы как работающего актива. Здесь есть две большие разницы стоимость основных средств, и как эти основные средства используются в производстве, какую добавленную стоимость они создают, есть ли перспектива у этой компании и здесь, мне кажется, нужно уделять больше внимания именно этим вопросам. Почему? Потому что ключевым вопросом в этом направлении является, а есть ли модель функционирования украинского газотранспортного оператора, который сулит перспективу. Руководство НАК "Нафтогаз Украины" увлечено сегодня борьбой против "Северного потока", борьбой против тех, кто пытается отстаивать позицию реструктуризации, в общем, борьба на всех фронтах. А вот создание, проведение анбандлинга (добровольное оперативное само-разукрупнение монолитных промышленных групп на более компактные, подвижные и самостоятельные структуры — ред.), то есть обязательства по анбандлингу входят в пакет обязательств Украины по присоединении к договору об энергетическом сообществе и является частью ответственности по договору об ассоциации с ЕС, здесь мы брали на себя обязательства выполнения требования энергетического законодательства, которое именуется в кругу специалистов третьим энергетическим пакетом. Вот здесь действий критически не достает. Более того, последние инициативы НАК "Нафтогаз Украины" по откладываю анбандлинга еще на два года в полной мере характеризуют истинные намерения и заинтересованность руководства НАК "Нафтогаз Украин ы" максимально долго использовать возможность паразитирования на финансовых доходах от транзита от российского природного газа. REUTERS/Gleb Garanich Может ли конкурировать украинская ГТС с "Северным потоком-2"?

Если от "Нафтогаза Украины" в соответствии с решением правительства будут отсоединены функции транспортировки и хранения газа, как это может отразиться на стоимости активов?

— Если эта компания будет отделена, если эта компания получит современное корпоративное управление, у этой компании появится стратегический план развития, эффективный менеджмент, а также отдельный от НАК "Нафтогаз Украины" наблюдательный совет, в который будут входить профессионалы вместе с независимыми директорами, то я уверен, что стоимость компании от этого только выиграет.

Влияет ли каким-то образом система управления ГТС на конечную стоимость газа для потребителей?

— Все на все влияет, поэтому мне бы не хотелось бы уходить в ту плоскость и уходить от той темы, которую мы с вами обсуждаем. От качества услуг, от их эффективности зависит очень многое, то есть в конечном счете эффективно работающая компания может давать более дешевую услугу. В частности, сегодня потребители платят завышенную плату за установленные по инициативе НАК "Нафтогаз Украины" завышенные тарифы за вход в украинскую газотранспортную систему. Они примерно в четыре раза выше, чем подобные тарифы в ЕС.

Кто может стать квалифицированный партнером, которого нужно привлечь к управлению ГТС Украины?

— Есть такая проблема — называется выбор супруга или супруги и на этот вопрос должен отвечать тот, кто ищет этого партнера, но это должно быть не правительство и не НАК "Нафтогаз Украины". Это должны быть те люди, которые и занимаются управлением системы, потому что наилучший партнер — это тот, кто разделяет наши стратегические цели и планы, а не пытается за счет нас реализовать свои. Вот сфокусируйтесь на этом утверждении и, я думаю, ответ будет вам понятен.

Какую часть газопровода могут отдать под руководство иностранной компании?

— С моей точки зрения на сегодня профессионализма правительства и НАК "Нафтогаз Украины" не хватает для того, чтобы решить эту задачу. Отсюда привлечение международных советников, консультаций и прочие ритуальные танцы вместо того, чтобы усилить профессиональную компетенцию, как правительство, так и самого НАК "Нафтогаз Украины", не говоря уже о системе управления самой газотранспортной системой. Но в общем — попытка искать зарубежных специалистов, которые принесут нам счастье.

Еще в начале этого года срок подачи заявок для иностранных партнеров продлили до марта, а скоро уже и апреле пройдет. Так кто же будет этим партнером?

— На самом деле проведен первый раунд, который заключался в том, чтобы международные партнеры заявили о своем интересе, то есть в участии в последующем тендере, который будет проводить правительство, то есть такой тендер, последующий второй этап не объявлен. Более того, требования к этому партнеру не сформулированы. Поэтому ничего не продлено, кроме одного, то есть вопроса, который висит в воздухе, а где та профессиональная команда, которая может написать задание на этот конкурс для того, чтобы иностранные партнеры посмотрели, каким требованиям они должны отвечать для того, чтобы в этом конкурсе участвовать. Пока ответ на этот вопрос я не знаю.

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Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявлял, что после снижения объема транзита газа РФ украинскую ГТС останется порезать на металлолом.

А директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что украинская ГТС экономически намного выгоднее "Северного потока-2".