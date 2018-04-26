Для "Нафтогаза" прибыль важнее людей

Valentyn Ogirenko

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Прошлый год для "Нафтогаза" выдался продуктивным. За 2017-й компания получила около 40 млрд гривен чистой прибыли, что на 50% больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства.

При этом по показателю чистой прибыли за прошлый год "Нафтогаз Украины" почти догнал российский "Газпром".

Озвученные финансовые показатели "Нафтогаза" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

За счет чего "Нафтогаз" увеличил чистую прибыль в прошлом году?

— Хороший вопрос. Я думаю, что надо, конечно, дождаться финального документа, чтобы понимать, какими были основные источники. Но, в принципе, даже без него абсолютно понятно, что львиную долю доходов "Нафтогаза" составили как раз цена на газ, тарифы на газ, которые были подняты в 2016/2017, 2017/2018 отопительные сезоны. Вот эти два периода за 2017 год дали такой положительный эффект. Плюс, увеличился объем транзита газа по территории Украины. Я думаю, что как раз не столько он, сколько как раз внутренний рынок дал такой толчок для роста доходов госкомпании.

И рост доходов произошел на фоне того же падения у "Газпрома".

— Да, там — незначительный показатель. Но опять же, мы должны понимать, что прибыли "Газпрома" по большей части строятся все-таки на экспортной выручке. Потому что НАК "Нафтогаз" ничего не экспортирует. И газ, который добывается внутри страны, тоже реализуется, правда, по европейским ценам, внутри страны. Плюс, надо смотреть, то есть какое количество бюджетных денег, назовем это так, повлияло на рост прибыли, потому что мы же понимаем, что половина населения, потребителей бытовых платят за счет субсидий. В прошлом году цифра была свыше 70 млрд гривен. Интересно еще посмотреть, сколько дотаций, по сути дела, скрытых дотаций получил НАК "Нафтогаз" из государственного бюджета Украины.

Каков Ваш прогноз на этот год?

— Я вижу, пока никто в правительстве не собирается пересматривать вопросы тарифообразования в сторону снижения. Дай Бог удержать то, что есть. Мы видим прессинг со стороны Запада относительно необходимости дальнейшего роста тарифов, на чем настаивают наши западные кредиторы, и, в принципе, в унисон им о том же самом говорит НАК "Нафтогаз Украины". В том случае, если это будет реализовано, тот уровень цен, о которых говорится, приведет к увеличению дополнительного финансового потока еще на 35 млрд гривен, которые пойдут в пользу "Нафтогаза". Открытым вопрос остается в сфере газораспределения, то есть вопрос принадлежности сетей. Мы видели, что варианты, которые предлагает НАК "Нафтогаз", предполагают исключение облгазов из системы поставки газа населению. Более того, ГПУ требует уплаты аренды облгазами ретроспективно. Соответственно, это еще дополнительный доход, который может получить НАК "Нафтогаз" — от 2 до 3 млрд гривен. Соответственно, дополнительная монополизация рынка, потому что под эгидой разделения и прочих вещей мы видим, что НАК под себя подбирает практически все основные функции газового рынка, а соответственно и финансовые потоки с этих газовых функций. Имеется в виду добыча, импорт и транзит газа. Соответственно, вот уже последний сегмент, который "Нафтогаз" хочет подмять под себя, это распределение газа. Поэтому я не исключаю, что в 2018 году, если такая тенденция сохранится, то по итогам 2018 года НАК покажет финансовые результаты, которые превзойдут газпромовские, но произойдет это исключительно за счет внутренних потребителей, которые платят за газ.

Много ли можно заработать на добыче собственного газа?

— Смотрите, Андрей Коболев говорил о том, что собственный газ, себестоимость его добычи — минимальная. Мы можем посмотреть по финансовым показателям, они подтверждают эти данные, что чуть больше 1000 гривен — это себестоимость добычи внутреннего газа. Реализуется он по 7 тыс гривен населению. Плюс компании, которые добывают газ в Украине, частные компании, это еще 5 млрд кубов, которые тоже реализуются по тем же ценам. То есть НАК "Нафтогаз" на добыче газа зарабатывает очень неплохие деньги, на государственной добыче украинского газа.

То есть потенциал здесь — огромный?

— Я думаю, что да. В том случае, если тарифы продолжат свой рост, мы же слышали, правительство уже озвучивало повышение в размере 210%… Газовая сфера и снабжение населения газом, к сожалению, перестали быть функцией государства, социальной функцией государства. Их перевели исключительно на коммерческие рельсы. И в данном случае интересы украинских граждан даже не вторичны, они где-то там на десятом месте. А исходя из финансовых итогов деятельности "Нафтогаза", на первое место как раз вывели получение прибыли. А сама деятельность госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" рассматривается исключительно как бизнес-проект, а не как проект, который должен обеспечивать безопасное существование украинских граждан.

Читайте также: Землянский о подорожании от "Нафтогаза": украинцы повоняют и замерзнут

Накануне зампредседателя правления "Газпрома" заявил, что компания готова к переговорам с Украиной относительно нового контракта на транзит газа. Как Вы прокомментируете позицию российского газового монополиста?

— Здесь есть вопрос. Позиция "Газпрома", она — иезуитская, то есть "Газпром" говорит: мы абсолютно не против продолжения сотрудничества, но давайте докажите, что это сотрудничество будет взаимовыгодным, то есть это будет интересно и вам, и нам. К сожалению, украинская сторона последние несколько лет занимает бескомпромиссную позицию. Это связано, в первую очередь, с политической ситуацией, с конфликтом, который происходит между двумя странами, то есть мы будем с вами говорить языком шантажа, то есть будем разговаривать через Стокгольмский арбитраж, и по-другому — никак. Извините, в условиях, когда строятся обходные маршруты, и эти обходные маршруты поддерживаются рядом европейских стран, причем достаточно сильных европейских стран, говорить с позиции силы не приходится, то есть политически нас могут поддержать и сказать: за Украиной может сохранится транзитный статус, а вот уже коммерческая составляющая, то есть это стоимость транзита по украинской территории, это объемы транзита по украинской газотранспортной системе, это перспективы вообще в целом развития украинской газотранспортной системы – это вопросы переговорные, и вот здесь бы сторонам имело бы смысл искать компромисс, не вынося на публику, не политизируя тему, перевести это на рабочие рейсы, то есть в плоскость взаимоотношений двух хозяйствующих субъектов. Поэтому я думаю, что переговоры будут в любом случае, потому что в противном случае мы рискуем потерять гораздо больше, чем могли бы приобрести, если бы занялись челночной дипломатией между Москвой и Брюсселем, пытаясь нащупать те точки, где Украина могла бы получить максимальную выгоду после 2020 года, сохранение транзита по своей территории, его максимизация, чтобы объемы газа были максимально большими.

Насколько "Газпром" заинтересован в Украине как в транзитере?

— "Газпром" заинтересован точно так же, как заинтересована Европа. Я абсолютно не соглашаюсь с теми, кто кричат, что будет построен "Северный поток" и все закончится для Украины, это неправда, то есть это чистый популизм. Украина является одним из маршрутов для ЕС, и ЕС тоже не намерен его списывать со счетов. Вопрос в том, что, скажем, в той системе, где будет функционировать "Северный поток", будет функционировать "Турецкий поток", Украина выступает в роли балансирующего маршрута, который в случае резких перепадов температур, похолоданий сможет выполнять функцию в поставке необходимых объемов газа. Это один из таких тонких моментов, на которых могла бы играть Украина в переговорах и с РФ, и с ЕС, что мы готовы выполнять подобного рода функции при условии того, что объемы транзита будут не меньше, например, 40 млрд кубометров. Вот это была бы уже какая-то переговорная конструктивная политика.

К слову, по словам члена набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, если после запуска "Северного потока-2" украинская ГТС будет использоваться европейцами как резервная, то все расходы, риски и потери должна будет нести Украина. В эфире Голоса Столицы эксперт предостерег, что у Украины осталось 10 лет на то, чтобы решить судьбу транзита газа.