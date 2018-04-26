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    Забудьте о мясе. Цены в Украине вышли в открытый космос и их не догнать

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (987)

    (обновлено: )97560
    Мясо становится для украинцев деликатесом, который не всем по карману. Каждый месяц цены растут в геометрической прогрессии. За последние два года цена мясной корзины выросла аж на 60%.
    Продажа мяса. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В Украине резко дорожают все мясные продукты. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мяса. Продавцы жалуются: из-за подорожания продажи упали в три раза! 

    По данным "Инфляционного барометра", с начала 2018 года в Украине больше всего прибавили в цене свинина и говядина. Свинина подорожала на 7,65 грн (7,76%) до 106,28 грн/кг, а говядина — на 13,73 грн (11,38%) до 134,34 грн/кг. 

    Рост цен
    РИА Новости Украина
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    Исключение лишь составила курятина: подешевела на 4,06 грн (4,43%) — до 95,75 грн. 

    Становится не по карману 

    Эксперты констатируют: цены на мясо в Украине повышаются быстрее, чем растет средняя зарплата. 

    Лишь с начала года индекс "мясной корзины потребителя" вырос на 34%. По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, все виды мяса подорожали более чем на 27%: сало — на 67%, свинина — на 37%, говядина и курятина — на 27%. 

    По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, за последние два года стоимость мясных продуктов выросла аж на 60%. 

    "Последние два года стоимость мяса росла такими большими темпами, больше, чем средняя зарплата….Так за последние два года, с апреля 2016 по апрель 2018 стоимость мясной корзины и яиц возросла на 60% по данным Госкомстата. В то же время средняя зарплата, которая является предметом гордости правительства, выросла на 59%. Поэтому для этой категории людей мясо не стало более доступным", — писал Дорошенко у себя в Facebook. 

    Цены на мясную корзину за два года выросли больше, чем в два раза. Так, на начало апреля 2018 года она стоила 470 грн, тогда как в середине апреля 2016 ее стоимость составляла 293 грн. 

    Продажа мяса
    Associated Press Sergei Chuzavkov
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    "То есть индекс мясной корзины почти за два года вырос на 60%, или на 177грн. По официальным данным инфляция с марта 2016 по март 2018 составила 26,6%. То есть мясная корзина дорожала вдвое быстрее инфляции", — резюмировал эксперт.

    Причины роста цен

    Среди причин резкого роста цен на мясо, эксперты называют: низкое поголовье скота и свиней в Украине, сокращение объемов их реализации, а также эпидемии АЧС. 

    По словам экспертов продовольственных рынков, сейчас в Украине самое низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней, поэтому дорожает не только мясо, но и производные продукты животноводства – молоко и кисломолочные продукты. Кроме того, в 2017 году в Украине значительно сократился сбыт свиней и реализация свинины. 

    РИА Новости Украина
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    "Большинство заготовителей была вынуждены сократить объемы недельных заказов на живца свиней убойных кондиций на 25-30% в связи с очень слабой реализацией. По их оценкам сбыт свинины сейчас не сопоставим ни с предыдущими осенними месяцами, ни с аналогичным периодом прошлого года…", – сообщают в Ассоциации свиноводов Украины.

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    Ударила по поголовью крупного рогатого скота и свиней также эпидемия АЧС. Всего, по дaнным Госпродпотребслужбы в Укрaине из-за эпидемии уже уничтоже более 26 тысяч свиней. С 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тыс. голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

    По материалам из открытых источников интернет

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